ما با این قماش پدرکشتگی داریم

جوان آنلاین: دوازده روز از دفاع مقدس رمضانی ملت ایران می‌گذرد، ۱۲ روز پر حماسه، ۱۲ روز بیادماندنی، ۱۲ روز که ملت ایران یک تنه مقابل تمام استکبار ایستاده است. توقع حمایت از مجامع جهانی بیهوده است.

مجامعی زیر سلطه لابی صهیونیستی، این روز‌ها کمیته بین المللی المپیک، فیفا و فدراسیون‌های ورزشی جهان خفه شده‌اند، این حجم تخریب اماکن ورزشی، این تعداد جان باختن ورزشکاران را می‌بینند و خفه شده‌اند.

کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش نامه زده‌اند، اما مگر می‌شود از نوکر توقع ایستادن مقابل ارباب را داشت؟ وقتی سازمان ملل و شورای امنیت آمریکایی - صهیونیستی آن به راحتی جای مظلوم و متجاوز را عوض می‌کند، انتظار از بقیه بیهوده است.

فقط برای ثبت در تاریخ می‌نویسیم که مجامع پرمدعای ورزش جهان فقط ایستادند و نگاه کردند تا نکند روح المپیک کثافت گرفته‌شان خدشه‌دار نشود.

این روز‌ها بیشتر از قبل ثابت شد مجامع ورزشی جهان چقدر مزدور صهیونیست‌ها هستند، این روز‌ها چقدر فیفا و رییسش حال بهم‌زن شده‌اند همانی که به قاتل بچه‌ای ایران جایزه صلح داد و حالا برنامه جام جهانی را هماهنگ می‌کند.

دوازده روز از دفاع مقدس رمضانی ایران می‌گذرد و حالا بهتر از هر زمان دیگر می‌توان به بچه‌های ورزش ایران آموخت و به آنها باوراند که چرا نزدیک ۵۰ سال است صهیونیست‌ها را به رسمیت نمی‌شناسیم. ما با صهونیست پدر کشتگی داریم.