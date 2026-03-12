رئیس قوه قضاییه با قدردانی از مردم سلحشور کشور گفت: صد‌ها هزار احسنت و مرحبا بر این مردم زمان‌شناس و بصیر که می‌دانند دشمن غدّار چشم طمع به تمامیت ارضی ایران اسلامی دوخته است، بنابراین خیابان را رها نمی‌کنند تا در جهاد فی‌سبیل‌الله رزمندگان اسلام شریک و سهیم باشند.

جوان آنلاین: از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه بازدید‌ها و سرکشی‌های مستمر خود از مراجع و مراکز قضایی، از شعب دیوان عدالت اداری بازید به عمل آورد.

به گزارش ایرنا، رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید به گفت‌و‌گو با دست‌اندرکاران و مسئولان دیوان عدالت اداری پرداخت و در جمع آنها، ضمن اشاره به شرایط جنگی کشور اظهار کرد: در شرایط جنگی، یکی از راه‌هایی که سبب می‌شود در پیشبرد و تمشیّت امور، خلل و نقصان ایجاد نشود، توسعه دادرسی الکترونیک است؛ بحمدالله در همه مراجع و مراکز قضایی از جمله دیوان عدالت اداری به این مهم، التفات و اهتمام شده است.

محسنی اژه‌ای افزود: شاهد هستیم که با وجود تحمیل جنگ و تعطیلی ایجاد شده، امور مرتبط با دیوان عدالت اداری به واسطه توسعه دادرسی الکترونیک، دچار تعطیلی و رکود نشده است.

رئیس دستگاه قضا گفت: وفق گزارش واصله از سوی ریاست دیوان عدالت اداری، از سه ماه پیش، زیرساخت‌های دادرسی الکترونیکی در شعب دیوان تکمیل شد و در این مدت، توفیقاتی در این عرصه حاصل شد؛ از جمله آنکه حدود ۹۲ درصد از شکایات در شعب بدوی دیوان و حدود ۸۱ درصد شکایات در شعب تجدیدنظر، به صورت ۱۰۰ درصد الکترونیکی مورد رسیدگی قرار گرفت. این مهم، از حیث تسریع در احقاق حقوق مردم، بسیار حائز اهمیت است.

صد‌ها دادنامه در دیوان عدالت اداری در ایام جنگ اخیر به صورت الکترونیکی صادر شد

رئیس عدلیه اضافه کرد: تاکید مؤکد ما در شرایط جنگی فعلی آن است که در پیشبرد امور قضایی و حقوقی مردم تأخیر و تعویق ایجاد نشود؛ دیوان عدالت اداری در زمره بخش‌هایی بوده که در این عرصه، توفیق داشته و با وجود تعطیلی حادث شده به واسطه شرایط جنگی، قضات و مسئولان دیوان، کار را تعطیل نکرده و از طریق سامانه‌های الکترونیکی تمهید شده، صد‌ها دادنامه را در ایام اخیر جنگی صادر کرده‌اند و صد‌ها دادخواست ارسالی از ناحیه مردم را ارجاع داده‌اند. این دستاورد، جای تقدیر و عرض خدا قوت دارد.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: مردم شایسته بهترین‌ها هستند؛ مردم این روز‌ها و شب‌ها بار دیگر نشان دادند که چه پیوند استوار و مرصوصی با ولایت دارند؛ حضور این مردم در بیعت تاریخی با ولی‌فقیه زمان، شگفت‌انگیز بود؛ این حماسه‌سازی‌های مردم، تکلیف ما کارگزاران و مسئولان را برای خدمت‌رسانی بی‌منت و همه‌جانبه به آنها مضاعف می‌سازد.

رئیس قوه قضاییه در جریان سخنان خود در جمع مسئولان دیوان عدالت اداری از حضور پرشکوه و دشمن‌شکن مردم بصیر و قدرشناس ایران در آیین تشییع ابدان مطهر فرماندهان شهید جنگ رمضان، قدردانی کرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به شرایط موجود در کشور اظهار کرد: ملت مسلمان و انقلابی ایران عزیز و سربلند، این روز‌ها و شب‌ها حقیقتاً در اقامه عزای شهادت سلاله رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلّم امام خامنه‌ای رضوان‌الله‌علیه و بیعت با خلف صالح ایشان و حمایت از نیروی‌های مسلح، سنگ تمام گذاشته‌اند و حضوری سرافرازانه و افتخارانگیز و دشمن‌شکن دارند.

دشمن امید واهی داشت امنیت را مخدوش کند

رئیس قوه قضاییه گفت: در شرایطی که دشمن متجاوز و زبون، امید واهی داشت به واسطه ددمنشی و کشتار، امنیت شهر‌های ایران اسلامی را مخدوش کند، این مردم سلحشور هستند که رهسپار خیابان‌ها و میادین شهر‌ها شده‌اند و غریو جانفشانی خود را در راه عظمت و ثبات ایران اسلامی، به گوش جهانیان می‌رسانند.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در این ایام متبرک ماه مبارک رمضان، فرزندان امام خامنه‌ای شهید و عزیز در نیرو‌های مسلح با زبان روزه، میدان رزم را به تسخیر درآورده‌اند و چشم دشمن را از مبدأ در هر جغرافیایی که باشد کور می‌کنند و توأمان ملت انقلابی ایران، در خیابان‌ها قدرت‌نمایی می‌کند.

لزوم اتحاد، انسجام و حمایت همه‌جانبه از نیرو‌های مسلح

رئیس عدلیه اضافه کرد: اکنون که در لیالی پرفیض قدر قرار داریم و دست تضرع و التجاء ملت ایران بر آستان حضرت حق دراز است، برای نیرو‌های مسلح غیور کشورمان و همه رزمندگان محور مقاومت دعا می‌کنیم و نصرت‌شان را از درگاه معبود مسئلت داریم؛ همچنین تأکید داریم که فریضه واجب ما در جهت حراست از کیان ایران اسلامی، اتحاد و انسجام و حمایت همه‌جانبه از نیرو‌های مسلح است.

محسنی اژه‌ای با اشاره به جنایت سبوعانه دشمن در حمله به خانه‌های مسکونی، اماکن امدادی، بانک‌ها و کارمندان شریفی که در این روز‌های آخر سال مشغول خدمات‌رسانی اقتصادی و پرداخت حقوق و دستمزد‌ها به مردم و کارکنان بخش‌های مختلف هستند، گفت: دشمن صهیونیستی و آمریکایی به اهدافش در تجاوز اخیر نائل نشده است، بنابراین معطوف به حمله به مردم و کارکنان خدوم بخش‌های مختلف خدمات‌رسان کشور شده تا به زعم باطل خود مانع پیشبرد امور کشور شود و تاب‌آوری مردم را مخدوش کند؛ قدر مسلم، این حربه دشمن غدّار و سفاک نیز راه به جایی نخواهد برد.