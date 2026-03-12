کد خبر: 1348586
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۷
بين‌الملل » اخبار كلی

یک هکر به اسناد اپستین در اف بی آی نفوذ کرد

یک هکر به اسناد اپستین در اف بی آی نفوذ کرد یک هکر ناشناس در ۲۰۲۳ میلادی به دفتر میدانی اف بی آی در نیویورک نفوذ کرد و پرونده‌های این سازمان در ارتباط با جفری اپستین را به خطر انداخت.

جوان آنلاین: به نقل از تک کرانچ، به گفته یک منبع آگاه از این نقض امنیتی و همچنین طبق اسناد دادگاه عملیات هک مذکور با سواستفاده از سروری در «آزمایشگاه پزشکی قانونی سوءاستفاده از کودکان» در دفتر میدانی اف‌بی‌آی در نیویورک که به دلیل غفلت یک مأمور ویژه اف بی آی دخیل در این پرونده آسیب‌پذیر شده بود، انجام شده است. براساس یک سند دادگاه، این نقض امنیتی «شامل بررسی برخی از پرونده‌های مربوط به تحقیقات اپستین» بوده است.

به گزارش مهر، به گفته سخنگوی اف‌بی‌آی تحقیقات در این زمینه در حال انجام است. این سخنگو در بیانیه‌ای ایمیلی اعلام کرد: اف بی آی پس از حادثه سایبری ۲۰۲۳ میلادی شبکه آسیب‌دیده را مهار کرد و تشخیص داد که این حادثه فقط یک مورد بوده است. اف‌بی‌آی دسترسی به عامل مخرب را محدود و شبکه را اصلاح کرد.
یک منبع آگاه فاش کرد که تا زمانیکه ماموران از هکر خواستند به یک تماس ویدئویی بپیوندد و در آنجا اطلاعات کاربری خودد را به او نشان دادند، این هکر متوجه نشده بود که به اف بی آی نفوذ کرده است.

برچسب ها: هکر ، نیویورک ، جفری اپستین
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

فرار ترامپ و امریکایی‌ها از جنگ امریکا!

ترامپ خودش را لو داد!

۸ چالش امریکا برای تداوم جنگ

آقاجانم! من ماندم و داغی از پشیمانی ندیدنت و نداشتنت تا ابد

آغاز اخراج با فرار ۳۶ هزار امریکایی

پالایشگاه نفت و گاز و مخازن سوخت حیفا آماج حملات پهپادی قرار گرفت 

آبشارانتقام

اجتماع مردمی بیعت با آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی - تهران

کابوس امریکا و رژیم صهیونی تازه شروع شده است

نبرد روایت‌ها در فضای خبر 

رژیم امنیتی منطقه را تغییر می‌دهیم

تشییع شهدای جنگ رمضان - ۲

امید هست و تمام نمی‌شود

ملتی که با خدمت و همبستگی ایستاده است 

تجاوز و تعدی به مقامات و خاک ایران؛ کوس اضمحلال نظام حقوق بین الملل

تشییع حماسی فرماندهان شهید جنگ رمضان

پزشکیان شرایط پایان جنگ را اعلام کرد

دست برتر هم در منطقه هم در خیابان

تشییع شهدای جنگ رمضان - ۱

حکمرانی هماهنگ، حلقه اتصال سیاست‌های ملی و توانمندی‌های منطقه‌ای است

شلیک به دنا انتقام از نماد توانمندی ایرانی

بیعت ایران با آیت‌الله خامنه‌ای رهبر عالیقدر انقلاب

با راهبری فرهیخته، در تداوم طریق

کاتس و ساعر: جنگ طولانی با ایران نمی‌خواهیم

حمله موشکی نیروی زمینی سپاه به پایگاه آمریکایی حریر

رستاخیز ایران

یک وجب از خاک ایران؟ چه محال خنده‌داری!

ایران یکپارچه علیه خام‌اندیشی دشمن

زاکانی: تهران خط مقدم نبرد با استکبار است 

موج جدید حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی

ایران زنگار فریب آتش بس را می‌زداید

اولین پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای

«استقامت» میدان عمل ماست

تشییع مدافعان وطن با شعار «ایران می‌ماند»

جنگی که پایانش را ایران ترسیم می‌کند

خیابان با ما میدان با نیرو‌های مسلح

هشدار قاطع ایران به جمهوری آذربایجان

چتر امنیتی امریکا دیگر سایه نمی‌دهد

فیلم | روایت جواد موگویی از تنگه هرمز در روز دهم جنگ

حالا می‌توانیم هر نقطه‌ای که می‌خواهیم را بزنیم

رئیس قوه قضائیه: اژه‌ای: با اخلالگران بازار قاطعانه برخورد می‌کنیم

انتقام حمله به زیرساخت‌های ملی را می‌گیریم

شناسایی پیکر‌های مطهر شهدای ناو دنا / پیکر شهدا به زودی به کشور منتقل می‌شود

هدف دشمن ایران و ایرانی است و به زندگی شلیک می‌کند

روایت رسانه های اسرائیلی از شلیک موشک های خوشه ای ایران

موج ۳۴ عملیات وعده صادق ۴ با موشک‌های نقطه زن و سر جنگی‌های بالای یک تن اجرا شد

لاریجانی: هیچ اختلافی در کشور وجود ندارد/ هدف اصلی دشمن تجزیه ایران بود، اما شکست خورد

شناسایی و دستگیری ۳۰ جاسوس و مزدور مرتبط با دشمن توسط وزارت اطلاعات

بحران در حمل بار هوایی جهان، به خاطر جنگ در خاورمیانه

رهبر منتخب خبرگان امید مردم و یاس دشمنان

پیشنهاد سردبیر
راه وصول ملت به عظمت و شکوه هموار است
فیلم | روایت جواد موگویی از تنگه هرمز در روز دهم جنگ
تشییع شهدای جنگ رمضان - ۲
اینفوگرافی | کشتار برای نفت!
رژیم امنیتی منطقه را تغییر می‌دهیم
تشییع شهدای جنگ رمضان - ۱
اجتماع مردمی بیعت با آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی - تهران
بیعت ایران با آیت‌الله خامنه‌ای رهبر عالیقدر انقلاب
دست برتر هم در منطقه هم در خیابان
جزوه انتخاب ولی‌فقیه از منظر رهبر شهید انقلاب/ نظام اسلامی توقف ندارد
ظرفیت‌های دیپلماسی ورزشی را فعال کنید
نامه مریلا زارعی/ آقاجانم! من ماندم و داغی از پشیمانی ندیدنت و نداشتنت تا ابد
امید هست و تمام نمی‌شود
نشانه‌های شکست دشمن
تجربه تاریخی اپوزیسیون و جنگ داخلی در هفت کشور منطقه
آخرین اخبار