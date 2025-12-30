قیمت دلار رسمی ۱۲۴ هزار تومان شد

جوان آنلاین: معاملات امروز سه شنبه ۹ دیماه در بازار ارز تجاری با افزایش نرخ ارزها در هر دو تالار مرکز مبادله ارز و طلا دنبال شد؛ بهطوریکه قیمت دلار، یورو و درهم هم در بخش اسکناس و هم در بازار حوالهای، نسبت به روز کاری گذشته افزایش یافت.
به گزارش تسنیم، بر اساس نرخهای رسمی اعلامشده توسط مرکز مبادله، قیمت فروش دلار در تالار دوم بازار ارز تجاری که بهعنوان مرجع نرخ اسکناس و ارزهای خدماتی شناخته میشود، امروز هم مانند روزهای قبل افزایش یافت و به۱۲۴ هزار و ۱۴۹ تومان رسید. نرخ خرید دلار نیز ۱۲۳ هزار و ۳۲ تومان اعلام شد که نشان میدهد با وجود رشد قیمت، فاصله خرید و فروش همچنان در محدوده متعارف حفظ شده است.
در همین تالار، سایر ارزهای پرتقاضا نیز همراستا با دلار روند افزایشی را تجربه کردند. نرخ فروش یورو امروز به ۱۴۵ هزار و ۹۶۸ تومان و نرخ خرید آن به ۱۴۴ هزار و ۶۵۴ تومان رسید. درهم امارات نیز با افزایش قیمت، در بخش فروش با نرخ ۳۳ هزار و ۸۰۵ تومان و در بخش خرید با قیمت ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان روی تابلو مرکز مبادله قرار گرفت.
در تالار اول مرکز مبادله که به معاملات حوالهای بازار ارز تجاری اختصاص دارد نیز نرخها امروز افزایشی بود. بر این اساس، نرخ فروش حواله دلار نسبت به روز کاری قبل به ۸۳هزار و ۲۹۸ تومان رسید و نرخ خرید آن نیز ۸۲ هزار و ۵۴۹ تومان ثبت شد.
همچنین حواله درهم امارات در تالار اول با رشد قیمت همراه شد و در بخش فروش با نرخ ۲۲ هزار و ۶۸۱ تومان و در بخش خرید با قیمت ۲۲ هزار و ۴۷۷ تومان معامله شد. حواله یورو نیز در بازار حوالهای ارز تجاری روند افزایشی را حفظ کرد و نرخ فروش آن به ۹۷ هزار و ۹۳۸ تومان و نرخ خرید آن به ۹۷ هزار و ۵۷ تومان رسید.