هرچه ترامپ در سفر خلیج فارس رشته بود، با حمله به قطر پنبه شد!

آنچه تا ۱۰ سپتامبر روشن است، اینکه واشنگتن پیش از حمله از آن آگاه بود. رهبران حماس که هدف قرار گرفتند، در واقع برای بررسی پیشنهادی گرد هم آمده بودند که چند روز پیش توسط ترامپ، ارائه شده بود.
به این ترتیب، آمریکا در اقدامی بیسابقه، عملاً حملهای هدفمند از سوی یکی از متحدانش را در خاک یکی از شرکای کلیدی اقتصادی و دفاعی خود تأیید کرد.
در نتیجه، تمام حسننیتی که سفر ترامپ در جهان عرب ایجاد کرده بود از بین رفت و امیدها به نقشآفرینی متعادل کاخ سفید در ایجاد ثبات منطقهای تقریباً نابود شد.
این حمله بهدرستی بهعنوان نقض آشکار اعتماد از سوی بسیاری از همسایگان قطر تلقی میشود و پرسشهای جدی درباره منافع آینده آمریکا در منطقه به وجود آورده است.