بیانیه پایانی ناامیدکننده نشست دوحه/ فقط محکومیت، قدردانی و ابراز همبستگی!

جوان آنلاین: نشست اضطراری سران کشور‌های عربی و اسلامی در دوحه که با هدف بررسی تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی و موضعگیری درباره آن برگزار شده بود با بیانیه ناامیدکننده و بسیار ضعیف و فاقد ضمانت‌های اجرایی و خودداری از حتی یک اقدام عملی همچون قطع روابط یا کاهش روابط با رژیم صهیونیستی از سوی کشور‌هایی که با این رژیم رابطه دارند، به کار خود پایان داد. در این بیانیه، از «مواضع متمدنانه و حکیمانه قطر در برخورد با تجاوز اسرائیل» قدردانی شده است.

بخشی از بیانیه پایانی نشست اضطراری کشور‌های اسلامی و عربی در دوحه بدین شرح است:

با شدیدترین جملات، تجاوز بزدلانه و غیرقانونی اسرائیل به دوحه را محکوم کرده و با قطر ابراز همبستگی می‌کنیم و با هر اقدامی که این کشور برای پاسخ در نظر دارد، موافق هستیم.

از موضع حکیمانه و متمدنانه قطر در قبال این تجاوز وحشیانه قدرانی می‌کنیم.

تهدید مجدد اسرائیل در خصوص امکان حمله به قطر را محکوم کرده و هرگونه بهانه برای توجیه تجاوزات اسرائیل را قاطعانه رد می‌کنیم.

در برابر نقشه‌های اسرائیل برای تحمیل واقعیتی جدید بر منطقه باید مقابله کرد.

هرگونه تلاش اسرائیل با هر بهانه‌ای برای کوچاندن مردم فلسطین محکوم است.

درباره هرگونه اقدام اسرائیل در خصوص الحاق بخشی از اراضی اشغالی هشدار داده می‌شود.