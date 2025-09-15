ولیعهد عربستان و نخست وزیر عراق در دوحه دیدار و بر عزم خود برای حمایت از ثبات کشور‌های منطقه و حاکمیت آنها تاکید کردند.

جوان آنلاین: «محمد شیاع السودانی»، نخست وزیر عراق و «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان روز دوشنبه در دوحه دیدار کرد.

به گزارش ایسنا، در این دیدار که در حاشیه اجلاس سران کشور‌های عربی و اسلامی در قطر انجام شد، بن سلمان و السودانی بر عزم ریاض و بغداد برای تداوم هماهنگی و رایزنی با سایر کشور‌ها به ویژه در سایه تحولات منطقه‌ای سریع و تلاش برای اجرای نتایج اجلاس سران اتحادیه عرب در بغداد و اجلاس عربی و اسلامی در دوحه و حمایت از ثبات کشور‌های منطقه و حفظ تمایت ارضی و حاکمیت آنها تاکید کردند.

طرفین به بررسی راه‌های تقویت روابط دوجانبه و مقابله با چالش‌های منطقه‌ای مشترک و ارتقای سطح شراکت دوجانبه به سمت چشم انداز‌های گسترده‌تر و پایدارتر در همه زمینه‌ها پرداختند.

السودانی و بن سلمان درباره پرونده‌های همکاری مشترک و رو به رشد نیز رایزنی کردند.