کارشکنی امارات در نشست دوحه علیه اقدام ضد صهیونیستی

جوان آنلاین: روزنامه الاخبار لبنان در رابطه با مذاکرات وزرای خارجه عربی و اسلامی در دوحه درباره حمله رژیم صهیونیستی به قطر نوشته که امارات بر لزوم خودداری از هرگونه اقدام نظامی علیه اسرائیل پافشاری میکند و براین امر تاکید دارد که اقدام باید صرفا دیپلماتیک باشد.
به گزارش تسنیم، همچنین اشاره شده که امارات تصریح کرد که تصمیم جمعی کشورهای عربی اسلامی نباید برای آمریکا تحریک آمیز باشد که بنظر میرسد منظور از اقدام تحریک آمیز تحریم نفتی و اقتصادی است که پیش از این زمزمههایی درباره تحریم رژیم صهیونیستی مطرح شده بود.
این درحالی است که وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی امارات در نشست دوحه شرکت نکردهاند و وزیر مشاور این کشور در سطحی پائینتر در مذاکرات حضور دارد.
نشست اضطراری سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی از لحظاتی پیش در دوحه با سخنان امیر قطر با موضوع تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به قطر آغاز شده است. شیخ تمیم تاکید کرد که کابینه این رژیم، سیاستهای تروریستی نژادپرستانه را در پیش گرفته است.
بسیاری از کشورهای اسلامی از سال گذشته و همزمان با جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه خواستار اقدامی مشترک و جدی همچون تحریم اقتصادی و سیاسی علیه رژیم صهیونیستی بودهاند، اما برخی کشورهای اسلامی همچون آذربایجان و امارات که روابط گرمی با تل آویو دارند، مانع از اجماع در این زمینه شدهاند.