جوان آنلاین: محمد شهباز شریف امروز طی سخنرانی در اجلاس اضطراری سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب به میزبانی دولت قطر در دوحه گفت: تجاوزگری وحشیانه اسرائیل به قطر، زیر پا گذاشتن صریح تمامی هنجارهای بینالمللی و قوانین بشردوستانه است.
به گزارش ایرنا، وی افزود: پاکستان این عمل شنیع را به شدت محکوم میکند و آن را به مثابه نابودی همه تلاشهای دیپلماتیک و ابتکارات صلح در خاورمیانه میداند.
شهباز شریف اظهار داشت که تجاوزگری اسرائیل ادامه راه این رژیم برای توسعه طلبی و گسترش جنگ همزمان با تداوم جنایات علیه غزه بود و ما باید با یکصدایی و وحدت جلوی آن را بگیریم.
وی تاکید کرد: پاکستان از دوستان و برادران خود در کشورهای عربی و اسلامی مطالبه میکند که گام مشترکی را برای تشکیل یک نیروی ویژه در راستای مقابله با طرحهای توسعه طلبانه اسرائیل برداند.
نخست وزیر پاکستان همچنین گفت که عضویت اسرائیل از سازمان ملل باید لغو شده و شورای امنیت فورا از اسرائیل آتشبس بی قید و شرط و توقف نسل کشی فلسطینیان را مطالبه کند. باید کمکهای بشردوستانه بدون هیچ وقفهای به غزه ارسال و امنیت نیروهای امدادی، کادر درمان و سایر نهادهای بین المللی فعال در غزه نیز تضمین شود.
وی تاکید کرد: پاکستان از تشکیل کشور مستقل فلسطین مطابق با مرزهای قبل از ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شریف حمایت میکند و همزمان باید اسرائیل را به دلیل جنایاتش پاسخگو کرد.
نخست وزیر پاکستان در پایان گفت که نشست سران عربی-اسلامی در دوحه یک رویداد تاریخی محسوب میشود و باید بگذاریم در تاریخ ثبت شود که ما در اینجا به جای سکوت و بی عملی، وحدت، همسویی و انسجام را انتخاب کردیم.