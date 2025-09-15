جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، انور ابراهیم نخست‌وزیر مالزی امروز دوشنبه در نشست اضطراری سران کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در حمایت از دولت قطر در برابر حمله اخیر اشغالگران صهیونیست به دوحه در سخنانی اعلام کرد: مالزی حملات به دوحه را که یک حمله وحشیانه و تجاوز به حاکمیت کشور قطر است، به شدیدترین وجه محکوم می‌کند.

به گزارش مهر، نخست‌وزیر مالزی در این خصوص ادامه داد: ما حملات به دوحه را با شدیدترین الفاظ محکوم می‌کنیم. حمله به قطر وحشیانه، نقض قوانین بین‌المللی و یک اقدام تحریک‌آمیز غیرقابل توجیه است. غزه در مقابل چشمان ما در حال نابودی است و مردم فلسطین ویرانی بی‌نظیری را متحمل می‌شوند.

انور ابراهیم اضافه کرد: ما باید شجاعت اتخاذ موضعی عملی در برابر حملات جاری را داشته باشیم. محکومیت، شلیک موشک را متوقف نمی‌کند و فلسطین را آزاد نمی‌کند؛ بلکه باید تحریم‌هایی علیه اسرائیل اعمال شود. مصونیت از مجازات نشان دهنده بی توجهی به قوانین بین المللی است و مردم ما از صحبت کردن خسته شده‌اند. با تشدید تجاوز اسرائیل، ما پشت سر هم محکوم می‌کنیم. روابط دیپلماتیک و تجاری با اسرائیل باید به حالت تعلیق درآید.