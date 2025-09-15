نشست اضطراری دوحه| اسرائیل بزرگترین خطر برای امنیت و صلح منطقه و جهان است

جوان آنلاین: شیخ تمیم بن حمد آل ثانی در آغاز این نشست گفت: کشورم در معرض تجاوز خائنانه قرار گرفت که طی آن محل اسکان خانوادههای رهبران حماس و هیئت مذاکره کننده آن هدف قرار گرفت.
به گزارش تسنیم، وی افزود: شهروندان ما و تمام جهانیان از این تجاوز و اقدام تروریستی بزدلانه شوکه شدند.
شیخ تمیم اظهار داشت: اگر اسرائیل به دنبال ترور رهبران سیاسی جنبش حماس است، پس چرا با آنها مذاکره میکند؟
وی ادامه داد: اسرائیل برای تجزیه سوریه اقدام میکند، اما نقشه هایش هرگز کاری از پیش نخواهد برد.
امیر قطر گفت: نتانیاهو رویای تبدیل شدن منطقه عربی به منطقه نفوذ اسرائیل را در سر میپروراند، که توهم خطرناکی است.
وی افزود: دولت افراط گرایان در اسرائیل، سیاستهای تروریستی نژادپرستانه را همزمان به پیش میبرد.
تاکید دبیرکل سازمان همکاری اسلامی بر لزوم موضوع قاطع در برابر رژیم صهیونیستی
«حسین ابراهیم طاها» دبیرکل سازمان همکاری اسلامی هم در سخنانی در نشست دوحه گفت: این نشست برای اتخاذ موضع یکپارچه و قاطعانه در برابر تجاوز وحشیانه اسرائیل، نشست مناسبی است.
وی افزود: ما این تجاوز آشکار به کشور قطر و حاکمیت و تمامیت ارضی آن را به شدت محکوم میکنیم.
طاها گفت: از شورای امنیت سازمان ملل میخواهیم به مسئولیت خود برای بازخواست اسرائیل به خاطر جنایاتش عمل کند.
احمد ابوالغیط دبیرکل اتحادیه عرب هم در سخنانی گفت که تجاوز اسرائیل به حاکمیت قطر، تمام مرزها و اصول انسانی را زیر پا گذاشت.
پیشنهاد السودانی در نشست دوحه
محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق هم در سخنانی با محکوم کردن تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به دوحه گفت: ادامه سیاستهای اسرائیل بدون هرگونه بازدارندگی منجر به افزایش بی ثباتی خواهد شد و امنیت را برای هیچ طرفی محقق نخواهد کرد.
وی افزود: پیشنهاد میدهم که تجاوز به هر کشور عربی یا اسلامی به عنوان تهدید علیه تمام کشورهای عربی و اسلامی قلمداد شود.
السودانی همچنین گفت: وضع نقشه راه فراگیری برای آتش بس کامل در نوار غزه را پیشنهاد میدهم.
وی همچنین از پیشنهاد تشکیل کمیته عربی اسلامی مشترک برای انتقال موضع کشورهای اسلامی و عربی به شورای امنیت و طرفهای بین المللی خبر داد.
پادشاه اردن: تجاوز به قطر ثابت میکند که تهدیدهای اسرائیل حد و مرزی ندارد
عبدالله دوم پادشاه اردن هم در سخنانی گفت: امنیت قطر، امنیت ما و ثبات آن، ثبات ما است و ما بر حمایت کامل خود از این کشور تاکید میکنیم.
وی افزود: پاسخ ما به تجاوز اسرائیل به قطر، باید صریح و قاطع باشد.
پادشاه اردن اظهار داشت: تجاوز به قطر ثابت میکند که تهدید اسرائیل حد و مرزی ندارد.
هشدار السیسی درباره پیامدهای تجاوزگری افسارگسیخته رژیم صهیونیستی
عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر هم گفت: هشدار میدهم که رفتارهای افسارگسیخته اسرائیل، میتواند سبب گسترش دامنه نزاع و برهم زدن ثبات در منطقه شود.
وی افزود: اسرائیل باید این نکته را درک کند که امنیتش هرگز با نیروی زور محقق نخواهد شد، بلکه با احترام به قانون و حاکمیت کشورها محقق میشود.
السیسی گفت: قلدرمآبی و زورگویی اسرائیلی مستلزم آن است که ما دیدگاه مشترکی درباره امنیت و همکاری منطقهای داشته باشیم.
وی در ادامه تاکید کرد: مصر بار دیگر بر مخالفت کامل خود با هرگونه پیشنهادی که هدف از آن کوچاندن فلسطینیان از سرزمینشان باشد، تاکید میکند.
السیسی ادامه داد: زمان آن فرا رسیده تا موضع جدی و قاطعانهای برای حل مسئله فلسطین اتخاذ کنیم.
وی تاکید کرد پیام ما امروز روشن است، هرگز تعدی و تجاوز به حاکمیت کشورهایمان را نخواهیم پذیرفت.
السیسی بار دیگر بر ادامه رویکرد سازش با رژیم صهیونیستی با وجود تجاوزات مستمر این رژیم به کشورهای منطقه پافشاری کرد.
اردوغان: تجاوزات روزافزون اسرائیل تهدیدی مستقیم علیه کشورهای منطقه است
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم در سخنانی با محکوم کردن تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به دوحه گفت: تجاوزات روزافزون اسرائیل، تهدید مستقیمی علیه منطقه ما به شمار میرود.
وی افزود تجاوزات اسرائیل امروز قطر را هدف قرار داد، کشوری میانجی که برای صلح تلاش میکند.
اردوغان با تاکید بر ضرورت اقدام عملی کشورهای عربی و اسلامی در واکنش به تجاوزات رژیم صهیونیستی گفت: سیاستمداران اسرائیلی، توهماتی درباره آنچه اسرائیل بزرگ میخوانند، را تکرار میکنند.
وی اظهار داشت: باید اسرائیل را تحت فشار اقتصادی قرار داد، تجارب گذشته، موفقیت این فشارها را ثابت کرده است.
اردوغان گفت: کوچاندن ملت فلسطینیان و نسل کشی و تجزیه سرزمینی را نمیپذیریم.
ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین هم در سخنانی گفت: تجاوز اسرائیل به قطر را به شدت محکوم کرده و از جامعه بین المللی میخواهیم اسرائیل را بازخواست کنند.
وی افزود: تعرض به هر کشور عربی یا اسلامی، تعرض به امنیت مشترک ماست.
ابومازن گفت: باید اقدامات عملی برای جلوگیری از تکرار تجاوزات اسرائیل انجام شود. دولت افراطی در «اسرائیل» نمیتواند شریکی برای امنیت در منطقه ما باشد.
جوزف عون رئیس جمهوری لبنان هم در سخنانی گفت: تجاوز به هر یک از برادران ما، تجاوز به ما قلمداد میشود.
وی افزود: آن چیزی که در حقیقت در تجاوز به دوحه، هدف قرار گرفت، مفهوم میانجیگری و اصل راه حل گفتوگو بود.
عون بر موضع سازشکارانه خود پافشاری کرد و گفت: ما برای اساس اصل صلح عربی حاضر به صلح (سازش) هستیم.
وی افزود: باید با یک موضع یکپارچه در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کنیم.
محمد معز رئیس جمهوری مالدیو هم در سخنانی گفت: باید از خود بپرسیم که تجاوزات اسرائیل چه زمانی پایان خواهد یافت.
وی تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به قطر را تجاوز به همه کشورهای عربی و اسلامی قلمداد کرد.
رئیس جمهوری موریتانی هم در سخنانی گفت که ما تجاوز به قطر را محکوم کرده و آن را تجاوز به خود قلمداد میکنیم که احساسات ما را جریحه دار کرد.
وی افزود: خواهان وحدت امت اسلام برای مقابله با تمام چالشهای مشترک هستم.
رئیس جمهوری سومالی هم در سخنانی گفت: از ضربات تروریستی به قطر، شوکه شدیم. تجاوز تروریستی اسرائیل به دوحه، نقض آشکار قوانین بین المللی و حاکمیت دولت قطر است
در ادامه نوبت به رئیس جمهور کومور رسید که گفت: ما بر موضع ثابت خود در حمایت از ملت فلسطین و همبستگی با دولت قطر تاکید میکنیم.
احمد الشرع (جولانی)، رئیس موسوم به مرحله انتقالی سوریه هم در سخنانی اظهار داشت: تجاوزات اسرائیل به غزه و سوریه ادامه دارد. ما در کنار دولت قطر هستیم.
ولیعهد کویت در سایه غیبت امیر این کشور در نشست دوحه، تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر را تهدید آشکار علیه امنیت منطقهای قلمداد کرد و اظهار داشت: تجاوزات اسرائیل، منطقه را به سمت هرج و مرج میکشاند و باید اقدامات جدی برای توقف تجاوزات هدفمند اسرائیل اتخاذ کرد.
وی افزود: بر حمایت کامل خود از اقداماتی که دولت قطر برای حفظ امیت و ثبات خود اتخاذ کند، تاکید میکنیم.
رئیس شورای ریاستی لیبی هم در سخنانی گفت: تجاوز اسرائیل به قطر، تجاوز به تمام امت اسلام و کشورهای عربی است.
وی بر ضرورت اتخاذ موضع یکپارچه در شورای امنیت علیه تجاوز به قطر و اقدام جدی برای متوقف کردن جنگ علیه غزه تاکید کرد.
البرهان رئیس شورای حاکمیتی سودان هم در سخنانی گفت: تجاوز به دوحه، نقض آشکار نه فقط حاکمیت قطر است، بلکه پیام نگران کنندهای به تمام جهان ارسال میکند.
وی بر ضرورت تحرک جدی عربی و اسلامی در واکنش به تجاوز رژیم صهیونیستی تاکید کرد.
البرهان گفت: وحدت صف و انسجام موضع ما، تنها راه برای حفظ امنیت و حاکمیتمان به شمار میرود.
نخست وزیر مالزی: باید روابط تجاری و دیپلماتیک با اسرائیل را قطع کرد
انور ابراهیم، نخست وزیر مالزی هم در سخنانی، تجاوز رژیم صهیونیستی به دوحه را وحشیانه خواند و به شدت محکوم کرد.
وی گفت: باید به شجاعت لازم برای اتخاذ موضع عملی در برابر تجاوزات مستمر اسرائیل آراسته شد.
نخست وزیر مالزی تاکید کرد: محکومیت هرگز تجاوزات را متوقف و فلسطین را آزاد نخواهد کرد، بلکه باید تحریمهایی را علیه اسرائیل اعمال کرد.
وی تصریح کرد که روابط تجاری و دیپلماتیک با اسرائیل باید قطع شود.
شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم در نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی و عربی گفت: تجاوز آشکار به کشور قطر که نقض حاکمیت این کشور بشمار میرود را به شدت محکوم میکنیم.
وی با بیان اینکه تجاوز اسرائیل به قطر، بلندپروازیهای این رژیم را نشان میدهد، افزود: پاکستان از تشکل یک گروه اقدام عربی اسلامی برای اتخاذ تصمیمات عملی علیه اسرائیل حمایت میکند.
شریف گفت: خواستار توقف عضویت اسرائیل در سازمان ملل متحد و اجرای راهکار دودولتی هستیم.
رئیس پارلمان قزاقستان هم در سخنانی اظهار داشت: تجاوز اسرائیل به قطر را به شدت محکوم میکنیم، موضع ما روشن است، خواهان حل تمام بحرانها به شکل مسالمت آمیز و بر اساس اصول قوانین بین المللی هستیم.
معاون نخست وزیر عمان هم در سایه غیبت سلطان این کشور در نشست دوحه گفت: امنیت قطر نه تنها امنیت منطقه خلیج فارس بلکه امنیت تمام کشورهای عربی و اسلامی است.
وی افزود: ما خواهان آن هستیم تا این کنفرانس، آغازی برای تحرک جدی برای پایان دادن به اشغالگری و توقف تجاوزات آن باشد.
وزیر خارجه جمهوری آذربایجان هم در سخنانی در سایه غیبت معنادار الهام علیاف که به سبب روابط گسترده و شرم آور حکومت خود با رژیم صهیونیستی در سایه ادامه جنایات وحشیانه و تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی مورد انتقادهای گسترده قرار دارد، گفت: ما بر حمایت کامل از دولت قطر و احترام کامل به منشور سازمان ملل تاکید میکنیم.
وزیر خارجه بنگلادش نیز در سخنانی گفت: ما تجاوز اسرائیل به قطر را تجاوز به کشورهای عربی و اسلامی میدانیم و بر ضرورت بازخواست و محاکمه اسرائیل و اتخاذ تدابیری علیه اقدامات آن تاکید میکنیم.
وزیر خارجه الجزایر هم با محکوم کردن تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر، پیام عبدالمجید تبون رئیس جمهوری الجزایر را قرائت کرد که در آن آمده است: تجاوز به قطر تجاوز به تمام کشورهای عربی است.
وی افزود: اشغالگران اسرائیلی تهدید به بازترسیم تمام مرزها در منطقه میکنند و برای همه روشن و آشکار شده که اشغالگران اسرائیلی بزرگترین خطر برای امنیت و صلح منطقه و جهان به شمار میروند.
وزیر خارجه قرقیزستان هم در سخنانی گفت: تجاوز به قطر، سبب نگرانی عمیق همه ما و نقض قوانین بین المللی است. این تجاوز، تلاشهای برقراری صلح بین المللی را از بین میبرد.
وزیر خارجه اندونزی هم در سخنانی اظهار داشت: تجاوز به قطر را محکوم میکنیم، این تجاوز نقض آشکار قوانین بین المللی است.
وی افزود: تجاوز به دوحه پذیرفتنی نیست، ما تلاشهای میانجیگری دولت قطر را ارج مینهیم.
رئیس شورای ریاستی یمن وابسته به امارات و عربستان هم تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر را محکوم کرد.
در ادامه این نشست، وزیر خارجه تونس در سایه عدم حضور قیس سعید رئیس جمهوری این کشور گفت: بار دیگر بر همبستگی خود با قطر تاکید و اعلام میکنیم که حمله به این کشور ثابت کرد که رژیم اسرائیل با هرگونه تلاشهای مسالمت آمیز برای توقف کشتار فلسطینیان مخالف است.
وی افزود: از شورای امنیت میخواهیم فورا برای توقف تجاوزات اسرائیل به نوار غزه اقدام کند.
وزیر خارجه ازبکستان هم در سخنانی گفت که از جامعه بین المللی میخواهیم تدابیر لازم را برای جلوگیری از وخامت اوضاع در منطقه اتخاذ کند.
تصویب بیانیه پایانی نشست عربی اسلامی دوحه
الجزیره گزارش داد که بیانیه پایانی نشست اضطراری سران کشورهای عربی و اسلامی در دوحه تصویب شد.
بیانیه پایانی ناامیدکننده و بیخاصیت نشست دوحه/ فقط محکومیت، قدردانی و ابراز همبستگی!
نشست اضطراری سران کشورهای عربی و اسلامی در دوحه که با هدف بررسی تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی و موضعگیری درباره آن برگزار شده بود با بیانیه ناامیدکننده و بسیار ضعیف و فاقد ضمانتهای اجرایی و خودداری از حتی یک اقدام عملی همچون قطع روابط یا کاهش روابط با رژیم صهیونیستی از سوی کشورهایی که با این رژیم رابطه دارند، به کار خود پایان داد. در این بیانیه، از «مواضع متمدنانه و حکیمانه قطر در برخورد با تجاوز اسرائیل» قدردانی شده است.
بخشی از بیانیه پایانی نشست اضطراری کشورهای اسلامی و عربی در دوحه:
با شدیدترین جملات، تجاوز بزدلانه و غیرقانونی اسرائیل به دوحه را محکوم کرده و با قطر ابراز همبستگی میکنیم و با هر اقدامی که این کشور برای پاسخ در نظر دارد، موافق هستیم.
از موضع حکیمانه و متمدنانه قطر در قبال این تجاوز وحشیانه قدرانی میکنیم.
تهدید مجدد اسرائیل در خصوص امکان حمله به قطر را محکوم و هرگونه بهانه برای توجیه تجاوزات اسرائیل را قاطعانه رد میکنیم.
در برابر نقشههای اسرائیل برای تحمیل واقعیتی جدید از منطقه باید مقابله کرد.