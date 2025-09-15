نرخ مصوب پرواز برای کاروان‌های رسمی عتبات امروز ۲۴ شهریور اعلام شد، معاون سازمان حج و زیارت می‌گوید که تا پایان این ماه پرواز‌ها از فرودگاه تهران و مازندران انجام می‌شود.

جوان آنلاین: نام‌نویسی سفر‌های عتبات برای مهرماه آغاز شد. معاون سازمان حج و زیارت مرتضی آقایی می‌گوید که «پرواز رفت و برگشت عتبات را با نرخ ثابت ۱۵ میلیون تومان برای زائران تأمین کرده‌ایم.» این در حالی است که در دوره‌های گذشته، پرواز‌ها با نرخ‌های نجومی عرضه می‌شد. برخی ایرلاین‌ها حتی بلیت پرواز‌ها را بالای ۱۸ میلیون تومان می‌فروختند. اقدامی که باعث شد بسیاری از دفاتر زیارتی به دلیل اختلاف با نرخ مصوب سازمان حج، قید اعزام‌های هوایی را بزنند و تنها به کاروان‌های زمینی اکتفا کنند.

به گزارش فارس، در دور جدید اعزام‌های عتبات، پرواز‌ها از امروز ۲۴ شهریور از تهران و مازندران انجام می‌شود. حتی مشهد که همیشه بیشترین تقاضا را داشته تا پایان شهریور در فهرست کاروان‌های هوایی عتبات نیست. ظرفیت پرواز‌های عتبات کمتر از ۲۰ درصد اعزام‌ها را پوشش می‌دهد و عملاً دسترسی برابر برای استان‌های مختلف وجود ندارد. همین امر باعث نارضایتی دفاتر زیارتی و سردرگمی زائران شده است.

فعال زیارتی علی مرادی می‌گوید که «قیمت سفر‌ها تغییر نکرده و زائر همان ۳۰ میلیون برای هوایی و ۱۴ میلیون برای زمینی می‌پردازد. وقتی نرخ‌ها ثابت مانده، دلیلی برای اعتراض نیست.» در مقابل، مدیر دفتر زیارتی حسن مرادی می‌گوید که «بحث اصلی قیمت نیست؛ وقتی پرواز‌ها فقط از تهران و چند استان محدود است، زائر مشهدی یا شیرازی باید صد‌ها کیلومتر طی کند تا به پرواز تهران برسد، با این شرایط سفر هوایی مزیتی ندارد و عدالت رعایت نشده است.»

کارشناسان راهکار‌هایی همچون توزیع عادلانه پرواز میان استان‌های پرتقاضا، الزام ایرلاین‌ها به رعایت نرخ مصوب و افزایش سهمیه پرواز‌های زیارتی در برنامه‌ریزی هوایی کشور را مطرح می‌کنند. چنین اقداماتی می‌تواند هم هزینه‌ها را مدیریت کند و هم عدالت دسترسی به سفر‌های عتبات را برای همه زائران فراهم آورد.