کد خبر: 1317837
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۷:۴۲
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی

قیمت جدید پرواز‌های عتبات اعلام شد

قیمت جدید پرواز‌های عتبات اعلام شد نرخ مصوب پرواز برای کاروان‌های رسمی عتبات امروز ۲۴ شهریور اعلام شد، معاون سازمان حج و زیارت می‌گوید که تا پایان این ماه پرواز‌ها از فرودگاه تهران و مازندران انجام می‌شود.

جوان آنلاین: نام‌نویسی سفر‌های عتبات برای مهرماه آغاز شد. معاون سازمان حج و زیارت مرتضی آقایی می‌گوید که «پرواز رفت و برگشت عتبات را با نرخ ثابت ۱۵ میلیون تومان برای زائران تأمین کرده‌ایم.» این در حالی است که در دوره‌های گذشته، پرواز‌ها با نرخ‌های نجومی عرضه می‌شد. برخی ایرلاین‌ها حتی بلیت پرواز‌ها را بالای ۱۸ میلیون تومان می‌فروختند. اقدامی که باعث شد بسیاری از دفاتر زیارتی به دلیل اختلاف با نرخ مصوب سازمان حج، قید اعزام‌های هوایی را بزنند و تنها به کاروان‌های زمینی اکتفا کنند.

به گزارش فارس، در دور جدید اعزام‌های عتبات، پرواز‌ها از امروز ۲۴ شهریور از تهران و مازندران انجام می‌شود. حتی مشهد که همیشه بیشترین تقاضا را داشته تا پایان شهریور در فهرست کاروان‌های هوایی عتبات نیست. ظرفیت پرواز‌های عتبات کمتر از ۲۰ درصد اعزام‌ها را پوشش می‌دهد و عملاً دسترسی برابر برای استان‌های مختلف وجود ندارد. همین امر باعث نارضایتی دفاتر زیارتی و سردرگمی زائران شده است.

فعال زیارتی علی مرادی می‌گوید که «قیمت سفر‌ها تغییر نکرده و زائر همان ۳۰ میلیون برای هوایی و ۱۴ میلیون برای زمینی می‌پردازد. وقتی نرخ‌ها ثابت مانده، دلیلی برای اعتراض نیست.» در مقابل، مدیر دفتر زیارتی حسن مرادی می‌گوید که «بحث اصلی قیمت نیست؛ وقتی پرواز‌ها فقط از تهران و چند استان محدود است، زائر مشهدی یا شیرازی باید صد‌ها کیلومتر طی کند تا به پرواز تهران برسد، با این شرایط سفر هوایی مزیتی ندارد و عدالت رعایت نشده است.»

کارشناسان راهکار‌هایی همچون توزیع عادلانه پرواز میان استان‌های پرتقاضا، الزام ایرلاین‌ها به رعایت نرخ مصوب و افزایش سهمیه پرواز‌های زیارتی در برنامه‌ریزی هوایی کشور را مطرح می‌کنند. چنین اقداماتی می‌تواند هم هزینه‌ها را مدیریت کند و هم عدالت دسترسی به سفر‌های عتبات را برای همه زائران فراهم آورد.

برچسب ها: سازمان حج و زیارت ، سفر عتبات ، پرواز
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

دانش هسته‌ای و جمعیت دو بال رشد اقتصادی ایران 

درس‌های اساسی حمله شکست خورده به قطر 

آخرین مهلت انتخاب رشته دانشگاه آزاد 

کار بزرگ آذرپیرا برابر تاجدینوف؛ نماینده ایران فینالیست شد

۳ نکته درباره حمله اسرائیل به قطر؛ نقاب دیپلماسی، حمله به اخوانی‌ها و پایان رویا

تروئیکای اروپایی به نیرو‌های نیابتی آمریکا بدل شدند/ لزوم آمادگی ایران برای بدترین سناریو

جبران قطعی برق و گاز تولیدکنندگان با معافیت مالیاتی 

درد فلسطینیان حال او را در میانه نماز منقلب کرد 

عیار اسنپ‌بک در بازار مکاره غرب 

دل نگرانی آقای نویسنده برای گسست فرهنگی و بحران هویتی 

جهش توانمندی‌های فضایی زیر سایه فشار‌ها

زیرمیزی فاجعه‌بار در نظام سلامت

لیگ برتر روی نوار حاشیه 

ثبت کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها در روز‌های پایانی سال آبی

ایران در هفته سوم شهریور ۱۳۳ بار لرزید

نبرد حقوقی مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی 

ایران حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به دوحه را شدیداً محکوم کرد

رسانه می‌تواند با تلفیق علم و هنر، ازدواج جوانان را ساده و آگاهانه کند

«افزایش» هم ناکارآمدی وام‌های بانکی را علاج نکرد

شاید برای شما هم اتفاق بیفتد! 

حمله به قطر برای ترور رهبران حماس نشانگر جنون نتانیاهو و ترامپ است

مکانیسم ماشه، سلاح روانی اروپا و بازار ایران

اهمیت روایت «قدرت و قوت»

امنیت خریدنی نیست

اگر تسهیل نمی‌کنیم؛ مانع ازدواج فرزندان‌مان نشویم

«اجر» ازدواج از دل فداکاری‌ها، همدلی‌ها و سرمایه‌گذاری عاطفی برمی‌خیزد

بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره شرایط عفو معیاری ۱۴۰۴

۱۴۲ کشور به «اعلامیه نیویورک» درباره راهکار دو دولتی رأی دادند

آیا توافق ایران و آژانس مانع فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌شود؟

«بیمه دریایی» سپر حقوقی تجارت جهانی 

ایران همکاری پادمانی با آژانس را با چارچوب جدید ادامه می‌دهد

مخاطرات اقتصادی مکانیسم ماشه قابل مدیریت است

ترور چارلی کرک هدیه‌ای است برای نتانیاهو و ترامپ

دیدار وزیر امور خارجه با رئیس‌جمهور مصر

شرافت عربی کجاست؟!

ترور چارلی کرک، کار موساد است؟

ملت و نیرو‌های مسلح ایران در کنار قطر خواهند بود

زمانه ما بیش از هر زمان نیازمند اقتدا به پیام‌آور اخلاق، عدالت و حقوق انسانی است

درباره حمله به قطر! حماس دچار خلا رهبری شد؟

«زنان مقاومت» ترجمان الگوی سوم زن 

شروط سه کشور اروپایی برای تمدید اسنپ بک، غیر عاقلانه بود/ در صورت فعال‌سازی اسنپ‌بک حتما واکنش نشان می‌دهیم؛ گزینه‌ها محدود به خروج از ان‌پی‌تی نیست

از بازگشت تماشایی «کوروش» تا حمایت‌گری به سبک «رسول»

تل‌آویو متهم اول ترور «کرک» 

مدعیانی که در مسیر افول دست و پا می‌زنند

اثر ترور کرک بر سیاست داخلی آمریکا

قانون جنگل در باغ وحش‌ها 

در دسترس‌ترین قهرمانی

آزمونی برای نمایش چهره واقعی

کارمندان ۴ ساعته!

رهبر انصارالله یمن: «جنایت قرن» در غزه در جهان بی‌نظیر است

پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با زن نمونه کارآفرین عشایر/ روسپید مثل سیاه‌چادر
جنگ جهانی اول و جنایات انگلیس در ایران/ مردمی که از گرسنگی می‌مردند!
ساخت‌وساز زیر آوار تورم مصالح
«آلمان» مشتری بزرگ تسلیحات اسرائیل
چین بیمارستان می‌سازد، امریکا پایگاه نظامی
تغییر نظم جهانی با وزارت جنگ؟!
روایت یک بی‌توجهی
آموزش خودمراقبتی کودکان را به تعویق نیندازید!
فیرپلی مالی فوتبال از شعار تا عمل
نمایشگاه عکس ۱۲ روز ایران
«زنان مقاومت» ترجمان الگوی سوم زن 
روایتی از زندگی شهید سعید قره‌داغی/ شهادت با طعم عشق
گفت‌وگوی «جوان» با فرزاد اژدری/ گفتند به جای فیلم کودک، کمدی بساز!
قانون جنگل در باغ وحش‌ها 
بازخوانی یک تجربه تاریخی و تأملی بر اقتضائات امروز
آخرین اخبار