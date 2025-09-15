جوان آنلاین: تورکنسرت «ایرانم» علیرضا قربانی که به مدت ۱۳ شب در خرداد و ۱۷ شب در شهریور ۱۴۰۴ در فضای باز مجموعه آزادی شهر تهران با بیش از ۲۲۵ هزار مخاطب روی صحنه رفت، از دوم مهرماه در فضای باز باغ جهانی دولت‌آباد یزد برگزار می‌شود.

در این کنسرت قطعات «نیست شو» با شعری از مولانا و آهنگسازی حسام ناصری، «بوی گیسو» با شعری از واقف لاهوری و آهنگسازی حسام ناصری، «هم گناه» با شعری از حسین غیاثی و آهنگسازی علیرضا افکاری، «۱۱ ماه و ۲۹ روز و چند هزار ساعت» با شعری از احسان افشاری و آهنگسازی محمد زرنوش، «خیال خوش» با شعری از حسین غیاثی و آهنگسازی علیرضا افکاری، «شیدا» با شعری از غلامرضا طریقی و آهنگسازی حسام ناصری، قطعه «هنوز عشق تو» در دستگاه ماهور با شعری از هوشنگ ابتهاج و آهنگسازی حسام ناصری، قطعه بی‌کلام شوشتری، قطعه «مست عشق» با شعری از مولانا و آهنگسازی حسام ناصری، «مرا ببخش» با شعری از حسین غیاثی و آهنگسازی حسام ناصری، «بی گناه» با شعری از حسین غیاثی و آهنگسازی علیرضا افکاری، «در زلف تو آویزم» با شعری از امیرخسرو دهلوی و آهنگسازی حسام ناصری، «پل» با شعری از احمد امیرخلیلی و آهنگسازی حسام ناصری و «پرواز قوها» با شعری از حسین غیاثی و آهنگسازی علیرضا افکاری و در پایان قطعه «روزگار غریب» با شعری از احمد شاملو و حمید خلف بیگی و آهنگسازی حسام ناصری اجرا می‌شود.

تعداد شب‌های این اجرا و زمان آغار بلیت‌فروشی متعاقبا اعلام می‌شود.

پروژه «ایرانم» یکی از بزرگ‌ترین کنسرت‌های فضای باز سال‌های اخیر محسوب می‌شود که با همراهی ارکستر بزرگ و گروهی از نوازندگان صاحب‌نام روی صحنه می‌رود.