نامه ترامپ به لوکاشنکو و آزادی ۵۲ زندانی

بلاروس پس از درخواست و نامه شخصی ترامپ، ۵۲ زندانی را آزاد کرد. این اقدام با هدف بهبود روابط با آمریکا صورت گرفت، اما بسیار کمتر از آزادی هزاران زندانی مورد مطالبه ترامپ بود.

جوان آنلاین: سخنگوی سفارت آمریکا در ویلنیوس امروز پنجشنبه اعلام کرد بلاروس ۵۲ زندانی از ملیت‌های مختلف را آزاد کرده و آنها اکنون همراه با هیئت آمریکایی که آزادی‌شان را مذاکره کرده بود، راهی لیتوانی هستند.

به گزارش ایسنا، پیش‌تر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس خواسته بود بازداشت‌شدگانی را که او «گروگان» توصیف کرده بود، آزاد کند.

در همین رابطه خبرگزاری رویترز گزارش داد، این بزرگ‌ترین گروه از زندانیانی بود که تاکنون توسط لوکاشنکو عفو شده‌اند؛ رهبر بلاروس تلاش دارد پس از سال‌ها انزوا و تحریم، روابط خود را با آمریکا ترمیم کند. اما این تعداد بسیار کمتر از ۱۳۰۰ یا ۱۴۰۰ زندانی بود که ترامپ ماه گذشته در گفت‌و‌گو با لوکاشنکو و سپس در پیام‌هایش در شبکه‌های اجتماعی خواستار آزادی آنها شده بود.

در همین حال سخنگوی سفارت آمریکا گفت: «یک هیئت تحت رهبری آمریکا همراه با جان کوئل، دستیار معاون ترامپ، پس از مذاکرات در مینسک راهی ویلنیوس شد و ۵۲ زندانی از ملیت‌های مختلف آزاد شدند.»

خبرگزاری دولتی بلاروس، بلتا، اعلام کرد زندانیان آزادشده در روز پنجشنبه شامل ۱۴ تبعه خارجی از لیتوانی، لتونی، لهستان، فرانسه، بریتانیا و آلمان بودند.

تمایل برای بازگشایی سفارت آمریکا

بلتا همچنین به نقل از کوئل، وکیلی که به نمایندگی از ترامپ عمل می‌کرد، گزارش داد ترامپ به لوکاشنکو گفته است آمریکا می‌خواهد سفارت خود را در مینسک بازگشایی کند.

بلتا گزارش داد که پیش‌تر لوکاشنکو در مینسک از کوئل استقبال کرده بود.

نماینده رئیس‌جمهور آمریکا همچنین نامه‌ای از ترامپ را به زبان انگلیسی به لوکاشنکو تحویل داد که با امضای «دونالد» پایان یافته بود.

لوکاشنکو گفت: «اگر دونالد اصرار دارد که آماده است همه این زندانیان آزادشده را بپذیرد، خدا به شما برکت دهد، بیایید تلاش کنیم یک توافق جهانی – آن‌طور که آقای ترامپ دوست دارد بگوید، یک معامله بزرگ – به دست آوریم.»

او همچنین رهبر آمریکا را بابت تلاش برای صلح در اوکراین ستود.

نامه با امضای «دونالد»

در همین حال، کوئل گفت اینکه ترامپ نامه را تنها با نام «دونالد» امضا کرده است، «یک اقدام نادر از دوستی شخصی» به شمار می‌رود.

لوکاشنکو، متحد نزدیک ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، بیش از سه دهه است که بلاروس را اداره می‌کند. او تا همین ۲۲ اوت گفته بود که آماده نیست «اشراری» را آزاد کند که ممکن است علیه دولت «جنگ» به راه بیندازند.

ترامپ رهبر کهنه‌کار بلاروس را ستوده و گفته است قصد دارد با او دیدار کند. او هفته گذشته لوکاشنکو را «مردی بسیار محترم، فردی قدرتمند و رهبری نیرومند» توصیف کرد.

این آزادی زندانیان در بحبوحه تنش شدید جنگ روسیه و اوکراین رخ داد، یک روز پس از آنکه لهستان مدعی شد که پهپاد‌های مشکوک روسی را بر فراز خاک خود سرنگون کرد. این اتفاق همچنین در آستانه یک رزمایش بزرگ مشترک بین نیرو‌های مسلح روسیه و بلاروس رخ داد.

بلاروس با سه کشور عضو ناتو و همچنین با اوکراین مرز مشترک دارد. در فوریه ۲۰۲۲، لوکاشنکو به پوتین اجازه داد تا از خاک بلاروس برای عملیات نظامی علیه اوکراین استفاده کند، اما ارتش بلاروس مستقیماً در جنگ مشارکت نکرده است.

لغو برخی از تحریم‌های بلاروس

رئیس جمهور بلاروس همچنین امروز از ایالات متحده به خاطر لغو تعدادی از تحریم‌ها علیه این جمهوری تشکر کرد، اما خاطرنشان کرد که این موضوع تمرکز اصلی کار مینسک نیست.

لوکاشنکو گفت: «اینکه آنها - آمریکایی‌ها - شروع به لغو تحریم‌ها علیه ما کردند، از آنها به خاطر این موضوع تشکر می‌کنم، کار ما را آسان‌تر می‌کند. این نیز بسیار مهم است؛ و همانطور که به شما هشدار دادم، این جهت اصلی کار ما نیست. اما وجود دارد. بر اقتصاد تسلط دارد و اقتصاد زندگی مردم است.»

تنش آفرینی لهستان در ارتباط با پهپاد‌ها

الکساندر لوکاشنکو همچنین در رابطه با جنجال لهستان در ارتباط با پهپاد‌ها گفت که بلاروس خواهان جنگ و مرز‌های بسته نیست، اما اگر مینسک با عمل انجام شده رو‌به‌رو شود، مجبور به واکنش خواهد شد.

لوکاشنکو گفت: «[لهستان]اوضاع را از تشدید می‌کند. آنها احتمالاً می‌خواهند ما به این [حادثه پرواز پهپاد‌ها بر فراز لهستان]به شیوه‌ای مناسب واکنش نشان دهیم. خب، من قبلاً هزار بار هشدار داده‌ام که ما هیچ جنگ یا درگیری نمی‌خواهیم. ما نمی‌خواهیم مرز‌ها بسته شود. اما اگر با عمل انجام شده رو‌به‌رو شویم، مجبور به واکنش خواهیم شد.»

او افزود که بلاروسی‌ها محل پرواز پهپاد‌ها را دیده و هر چه می‌توانستند سرنگون کردند.