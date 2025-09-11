ناسا ورود شهروندان چینی حتی با داشتن ویزای معتبر، به پروژه‌ها و مراکز خود را ممنوع کرده است.

جوان آنلاین: به نقل از گاردین، ناسا اخیراً تصمیم گرفته است که حتی افراد چینی با ویزای معتبر آمریکایی نتوانند در پروژه‌ها و برنامه‌های مربوط به این سازمان فضایی شرکت کنند، محدودیتی جدید که شدت گرفتن رقابت فضایی بین ایالات متحده و چین را بیش از پیش نشان می‌دهد.

به گزارش فارس، سخنگوی ناسا، بثانی استیونز، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت: «ناسا اقداماتی را برای افراد چینی اتخاذ کرده است، از جمله محدود کردن دسترسی فیزیکی و سایبری آنها به تسهیلات، مواد و شبکه‌های سازمانی‌مان، تا امنیت فعالیت‌هایمان حفظ شود.» پیش از این افراد چینی (گرچه نه به‌طور رسمی کارمند ناسا) به عنوان پیمانکار، دانشجو یا پژوهشگر می‌توانستند در تحقیقات مشارکت کنند. اما از ۵ سپتامبر چند نفر به‌طور ناگهانی از سیستم‌های فناوری اطلاعات محروم شدند و اجازهٔ حضور در جلسات حضوری یا مجازی پروژه‌ها را نداشتند.

این تغییر سیاست در زمانی رخ داده است که لحن ضد چین در دولت ایالات متحده شدت گرفته است و رقابت بر سر فرستادن انسان‌ها به ماه به‌طور فزاینده‌ای به یک مسابقهٔ فضایی آشکار تبدیل شده است. برنامه آرتمیس هدف‌گذاری کرده که تا سال ۲۰۲۷ انسان را روی ماه بنشاند، اگرچه با تأخیر‌ها و هزینه‌های بیش از حد مواجه بوده است.

در سوی مقابل، چین برنامه دارد فضانوردانش را تا سال ۲۰۳۰ به ماه بفرستد. همچنین مأموریت Tianwen-۳ چین برای بازگرداندن نمونه‌هایی از سطح مریخ برنامه‌ریزی شده است که احتمالاً در سال ۲۰۳۱ به زمین خواهد رسید.