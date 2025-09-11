عملکرد خوبی در کافا نداشتیم/ برای برخی از بازیکنان جایگزین نداریم

کارشناس فوتبال کشورمان با تاکید بر اینکه در تورنمنت کافا عملکرد قابل قبولی نداشتیم، گفت: در فوتبال ما به دلیل عدم آموزش‌های لازم بازیکنان شاخصی وجود دارد و اگر مرور کنیم برای بازیکنانی از جمله علی دایی، مهدی طارمی یا سردار آزمون جایگزین مناسبی نداشتیم که بخواهیم از آنها در ترکیب تیم ملی استفاده کنیم.

جوان آنلاین: اصغر مازیار در گفت‌و‌گو با خبرنگار و در واکنش به عملکرد تیم ملی فوتبال کشورمان در تورنمنت کافا اظهار داشت: در مورد اینکه تیم ملی در این رقابت‌ها عملکرد خوبی نداشت، حرفی نیست البته در این مسابقات بازیکنانی هم حضور داشتند که یا برای نخستین‌بار به تیم ملی دعوت شده بودند یا تعداد بازی‌های کمی را در این تیم تجربه می‌کردند، اما هرچه بود، شکل بازی تیم به صورت کلی، مناسب نبود و معایبی داریم که باید برطرف شود.

به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: عملکرد تیم ملی در کافا نشان داد کادر فنی نتوانسته آن طور که می‌خواست تفکرات خود را به تیم دیکته کند، البته صحبت‌هایی در مورد اینکه زمان مناسب برای تمرین نداشتیم عنوان شده، اما بحث برپایی اردو‌های بلند مدت در فوتبال امروز دیگر مطرح نیست ضمن آنکه در جریان یک تورنمنتی مانند کافا، کادر فنی این فرصت را دارد تا تمرینات خود را مرور کرده و هماهنگی لازم را ایجاد کند.

این کارشناس فوتبال کشورمان تاکید کرد: در خط دفاعی اشکالاتی دیده می‌شود که باید برطرف شود ضمن آنکه در کار دفاع تیمی هم نواقصی وجود دارد. کادر فنی باید نسبت به این مسائل دقت نظر لازم را داشته باشد چراکه در جام‌جهانی فرصتی برای اشتباه نیست و ما باید تفکر دفاعی و دفاع مناسب را بلد باشیم. امیدوارم در زمان باقی مانده تا جام‌جهانی این عیب بزرگ حل شود و ساختار و شکل مناسبی پیدا کنیم.

مازیار در واکنش به این سئوال که امیر قلعه‌نویی روی نیمکت تیم ملی به دستیاران باتجربه که بتوانند در شرایط سخت به او نظر دقیق و کارشناسی بدهند، گفت: قلعه نویی به عنوان مربی شناخته شده و با تجربه باید نفراتی را کنار خود داشته باشد که در زمان لازم، بخشی از مسوولیت‌های فنی تیم را برطرف کنند و این موضوع در چند مدت اخیر کمتر دیده شده است. نظر من این است که در این بخش باید نفراتی جایگزین شوند و شکل کار تغییر کند.

این کارشناس کشورمان که سابقه حضور در چند تیم باشگاهی از جمله صنعت نفت را هم در کارنامه دارد در مورد اشتباهات بازیکنان تیم ملی از جمله صحنه‌ای که منجر به اخراج آریا یوسفی و ۱۰ نفره شدن ایران برابر ازبکستان در فینال کافا شد، اظهار داشت: در فوتبال امروز از بازیکنان می‌خواهند بدون دلیل، زمان بازی را تلف نکرده و در روند تیمی اختلال ایجاد نکنند که تیم برای چند ثانیه هم ۱۰ نفره شود، اما در فوتبال ما این مباحث به شکل دیگری مطرح است. باید ریشه‌یابی شود چرا بازیکنی در تیم ملی اینگونه رفتار می‌کند و همه عوامل هم باید در نظر گرفته شود. بدون شک دلایلی برای این اتفاقات وجود دارد که کادر فنی از همه، اشراف بیشتری به آن دارد و دامنه آن هم می‌تواند گسترده باشد، اما هرچه باشد در نهایت کادر فنی باید در برابر آن پاسخگو بوده و این فضا را مدیریت کند.

وی در خصوص اینکه تیم ملی ما در جام‌جهانی با تفکر هجومی به نتیجه خواهید رسید یا خیر، گفت: این که فوتبال هجومی را همه دوست دارند، شکی نیست، اما باید واقعیت فوتبال ما را هم در نظر گرفت، آیا ما می‌توانیم در جام‌جهانی با این سبک بازی کنیم؟ اگر قرار باشد این شیوه را در دستور کار قرار دهیم آیا جنبه قدرت و شرایط فنی حریفان را هم لحاظ کرده‌ایم؟ تیم ملی ما این توانایی را دارد که از نظر عملکرد دفاعی ساختارمند و بر پایه اصول فوتبال امروز، رفتار کند؟ باید برای این پرسش‌ها و سئوال‌های دیگر جواب داشت تا به نتیجه برسیم.

مازیار در واکنش به حضور بازیکنانی از جمله مهدی طارمی و سردار آزمون در نوک پیکان تیم ملی فوتبال کشورمان و اینکه در جام پیش‌رو توانایی لازم را خواهند داشت یا خیر، خاطر نشان کرد: سخت می‌شود بازیکنی از جمله طارمی را پیدا کرد چراکه در فوتبال ما و طی سنوات اخیر، آموزش‌های لازم به خصوص در برخی از پست‌ها که نیاز به جسارت و خلاقیت داشته باشد را به بازیکنان ارائه نکردیم و عملکرد خوبی در این بخش نداشتیم. اگر علی دایی، به آن موفقیت‌ها رسید به دلیل ویژگی ذاتی خودش بود، اما اگر مرور کنید ما برای افرادی مانند دایی، طارمی یا آزمون چه نفراتی را به عنوان جایگزین داشتیم که بخواهیم در قراردادن آنها در ترکیب تیم ملی، تردید کنیم؟ البته این عیب به تیم ملی باز نمی‌گردد و مشکل در باشگاه‌هاست و اینکه در رده‌های پایه عملکرد خوبی نداشتیم که بازیکنان با کیفیتی را آموزش بدهیم.