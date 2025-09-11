جنبش انصارالله یمن در واکنش به تجاوزات وحشیانه اخیر رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی یمن که به شهادت ده‌ها غیرنظامی بیگناه منجر شد تاکید کرد که هیچ مکانی در فلسطین اشغالی برای صهیونیست‌ها امن نخواهد بود.

جوان آنلاین: عبدالله الاهنومی مدیر روابط رسانه‌ای انصارالله یمن تاکید کرد که هیچ مکانی در فلسطین اشغالی برای صهیونیست‌های شهرک نشین مهاجر امن نخواهد بود.

به گزارش تسنیم، عبدالله الاهنومی تصریح کرد که جنایت هولناکی که رژیم صهیونیستی با هدف قرار دادن شهروندان در میدان التحریر صنعاء مرتکب شد، بی‌پاسخ نخواهد ماند.

وی خاطر نشان کرد پاسخ ما، هدف قرار دادن تجمعات صهیونیست‌ها خواهد بود؛ هر جا که باشند و هر کجا که حضور یابند، چه در سالن‌های فرودگاه، چه در مجتمع‌های مسکونی و یا هر مکان دیگر.

الاهنومی گفت:دشمن باید بداند که خون [مردم ما]ارزشمند است و ریخته شدن این خون‌ها، با خون پاسخ داده خواهد شد.