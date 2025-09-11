گزارش قیمت جهانی فلزات گرانبها در ۲۰ شهریور ۱۴۰۴

امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۴، هر انس طلا با ۰.۲۵ درصد کاهش نسبت به روز گذشته، با قیمت ۳،۶۳۱.۵۵ دلار داد و ستد شد که این میزان گویای کاهش آن به مقدار ۹.۰۳ دلار است.

به گزارش مهر، همچنین تغییرات هفتگی نشان می‌دهد، هر انس طلا ۱.۱۶ درصد افزایش قیمت را نسبت به هفته گذشته تجربه کرده است. این در حالی است که در یک ماه گذشته، با ۸.۳۹ درصد افزایش مواجه شده است.

در ادامه، با نگاهی به ۳ ماه اخیر در می‌یابیم، هر انس طلا با ۷.۲۲ درصد افزایش قیمت مواجه شده که این میزان بیانگر افزایش آن به مبلغ ۲۴۴.۸۳ دلار است.

علاوه بر این، در ۶ ماه اخیر، قیمت هر انس طلا به میزان ۲۳.۸۸ درصد افزایش یافته، در حالی که در یک سال گذشته، هر انس طلا با ۴۱.۹ درصد افزایش قیمت رو‌به‌رو شده است که این میزان نشان دهنده افزایش آن به مبلغ ۱،۰۷۲.۳۲ دلار است.

گفتنی است، در معاملات روز جاری، هر انس نقره نیز با ۰.۴ درصد کاهش نسبت به روز گذشته، به قیمت ۴۰.۹۷۵۵ دلار معامله شد. این تغییر نشان‌دهنده‌ی کاهش آن به مقدار ۰.۱۶۲ دلار در مقایسه با روز قبل است. در معاملات امروز، بالاترین قیمت انس نقره به ۴۱.۲۴۱۵ دلار و کمترین قیمت آن به ۴۰.۹۶۵۵ دلار رسید.

همچنین در یک ماه اخیر، قیمت انس نقره با ۸.۷۷ درصد افزایش همراه بوده است. در حالی که در ۳ ماه اخیر ۱۲.۶۶ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.

در نهایت، در طول یک سال گذشته، قیمت هر انس نقره ۳۷.۱۴ درصد افزایش یافته است که این میزان معادل افزایش قیمت به مبلغ ۱۱.۰۹۷ دلار است.

در ادامه می‌توانید نرخ امروز فلزات گرانبها در بازار‌های جهانی را مشاهده کنید.

قیمت انس پلاتین

قیمت لحظه‌ای: ۱.۳۹۱.۶۵ دلار

بیشترین: ۱،۴۰۴.۳ دلار

کمترین: ۱،۳۸۹.۱ دلار

تغییر روزانه: ۲۰.۱ دلار

تغییر هفتگی: ۰.۷۲ درصد افزایش

تغییر ماهانه: ۳.۵۱ درصد افزایش

تغییر ۳ ماهه: ۸.۰۲ درصد افزایش

تغییر ۶ ماهه: ۳۹.۶۱ درصد افزایش

تغییر یک ساله: ۴۱.۳۸ درصد افزایش

قیمت انس پالادیوم

قیمت لحظه‌ای: ۱،۲۰۶.۵ دلار

بیشترین: ۱،۲۲۱ دلار

کمترین: ۱،۲۰۴.۷۵ دلار

تغییر روزانه: ۴۲.۲۵ دلار

تغییر هفتگی: ۷.۱ درصد افزایش

تغییر ماهانه: ۳.۸۷ درصد افزایش

تغییر ۳ ماهه: ۱۲.۹۱ درصد افزایش

تغییر ۶ ماهه: ۲۶.۵۳ درصد افزایش

تغییر یک ساله: ۱۴.۴۹ درصد افزایش