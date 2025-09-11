جوان آنلاین: خوان لاپورتا در حالی در سال ۲۰۲۱ در انتخابات ریاست باشگاه بارسلونا به پیروزی رسید که شعار اصلی انتخاباتی‌اش این بود که هر طور شده قرارداد لیونل مسی را تمدید خواهد کرد، اما در نهایت این اتفاق نیفتاد و لئو فرصت خداحافظی با هواداران بارسا در مستطیل سبز را پیدا نکرد و پس از ۲۱ سال باشگاه بارسلونا را ترک کرد. حالا خبر می‌رسد که فوق‌ستاره آرژانتینی اینترمیامی ممکن است حرکتی انجام دهد که در انتخابات پیش روی ریاست باشگاه بارسلونا به شدت می‌تواند به ضرر لاپورتا تمام شود.

به گزارش تسنیم، شبکه رادیویی «کادنا سِر» اسپانیا در این مورد خبر داد؛ انتخابات ریاست بارسلونا در پایان فصل جاری برگزار خواهد شد و لئو مسی احتمال دخالت در این امر را رد نمی‌کند. او هنوز تصمیمی در این خصوص نگرفته است، اما برخی افراد در باشگاه بارسلونا (افرادی غیر از لاپورتا) که قصد دارند کاندیدای انتخابات ریاست باشگاه بارسلونا شوند، با مسی تماس گرفته‌اند تا او را به‌عنوان بخشی از کمپین انتخاباتی خود انتخاب کنند.

طبق این گزارش؛ اگر مسی این کار را انجام دهد، اقدامش به نفع خوان لاپورتا نخواهد بود. این بدان معنا نیست که برنده هشت توپ طلا حتماً این کار را خواهد کرد، اما او انجام این کار را منتفی نمی‌داند. کاپیتان تیم ملی آرژانتین در زمان حضورش در بارسا در ۷۷۸ بازی ۶۷۲ گل برای کاتالان‌ها به ثمر رساند و به این تیم برای کسب ۳۴ جام مختلف از جمله ۱۰ قهرمانی در لالیگا و چهار قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا کمک کرد.

خوان لاپورتا که پیش از این بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ رئیس باشگاه بارسلونا بود، در اوایل ماه مارس ۲۰۲۱ بود که در انتخابات ریاست این باشگاه پیروز شد و برای دومین بار ریاست آن را برعهده گرفت. او در دوره اخیر انتخابات از مجموع حدود ۵۲ هزار رأی مأخوذه از اعضا، نزدیک به ۳۰ هزار رأی (تقریباً ۵۸ درصد آرا) را از آن خود کرد و برای شش سال رئیس باشگاه بارسلونا شد.