شوک بزرگ اطلاعاتی-امنیتی به اشغالگران قدس

جوان آنلاین: محمد رضایی فعال رسانه در تلگرام نوشت:
انجام عملیات قدس توسط جریان مقاومت فلسطینی و کشته و زخمی شدن حدود ۲۰ اسرائیلی طی روز گذشته در منطقهای که قلب امنیتی رژیم صهیونی است حاوی پیامهای متعددی است که به اختصار به چندمورد اشاره میشود:
۱- افزایش تنش سیاسی و اجتماعی داخلی در خصوص سران رژیم نامشروع صهیونی به واسطهی ناتوانی در تأمین امنیت اشغالگران
۲- تقویت انگیزه فلسطینیان برای ضربات کوبندهتر به رژیم اشغالگر به واسطهی جنایات بیشتر در غزه
۳- به رخ کشیدن توان مقاومت در برنامهریزی، طراحی و عملیاتی کردن نقشههای خود در هدف قرار دادن نیروهای غاصب صهیونی در امنترین نقطهی اعلامی این رژیم
۴- شکست شخص نتانیاهو و ایدههای ترامپیستی این جانی در خصوص آینده مقاومت و حماس در غزه و فلسطین اشغالی
از این رو شوک بزرگ اطلاعاتی _ امنیتی به اشغالگران فلسطین در قلب قلعه امنیتی اعلامی این رژیم که با وجود همه تدابیر امنیتی شدید، استقرار نیروها، دوربینهای نظارتی، تسلیح شهرکنشینان صهیونیست و هزینههای هنگفت اتفاق افتاد، نشان داد هیچ یک از این اقدامات نتوانست جلوی ارادهی ملت مقاوم فلسطین در اجرای این عملیات بزرگ را بگیرد، زیرا قدرت، ماندگاری و مردمی بودن مقاومت فراتر از تصورات این رژیم پوشالی است.