هشدار تحلیلگران درباره خروج اقتصاد ترامپ از ریل

جوان آنلاین: همزمان با اینکه تاثیر تعرفههای تجاری دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا بهتدریج در سراسر اقتصاد این کشور محسوس میشود، او به آمریکاییها گفته است که صبور باشند و سیاست تجاری وی، به زودی به رستاخیز مشاغل در بخش تولید داخلی منجر خواهد شد.
به گزارش ایرنا، «دین بِیکر» اقتصاددان و یکی از بنیانگذاران «مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی» مستقر در واشنگتن به واشنگتنپست گفت: با این حال، وعدههای ترامپ نهتنها به بار ننشسته است بلکه به نظر میرسد که سیاستهای وی در مسیر اشتباه حرکت میکند.
وی افزود: ما حتی شاهد نشانههای شروع احیای ناشی از تعرفهها در بخش تولید نیستیم. البته نمیتوان یکشبه انتظار تغییر داشت، اما به نظر میرسد که (روند احیا) مسیری اشتباه را طی میکند!
به گفته تعدادی از اقتصاددانان، تعرفههای سیاستی ترامپ رفتهرفته شروع به تاثیرگذاری بر اقتصاد آمریکا کرده و قیمت افزایش یافته، رشد مشاغل به طور چشمگیری افت کرده و تورم افزایش پیدا کرده است.
ترامپ گفته است که تعرفههای تجاری وی تا سال آینده به احیای اقتصادی منجر خواهد شد و در بدترین حالت، این عوارض گمرکی و سیاستهای اتخاذی با تشویق شرکتها به انتقال فعالیتهای خود به داخل آمریکا به منظور اجتناب از پرداخت جریمههای سنگین، به انفجار بازار کار در بخش تولید داخلی میانجامد.
با این حال، به نظر میرسد که این تعرفهها تا اینجای کار تاثیر معکوسی داشته و عوارض وارداتی زنجیره تامین را تحتالشعاع قرار داده و عدم قطعیت در سیاست تعرفهای ترامپ و تغییر و اصلاح چندباره و غیرقابل پیشبینی نرخ تعرفهها برای کشورهای خاص، شرکتها را نسبت به سرمایهگذاریهایشان محتاط کرده است.
«شانون گِرین» و «تیم کینلان»، اقتصاددانان شرکت چندملیتی خدمات مالی و بانکداری مستقر در آمریکا، در تحلیلی مشترک نوشتهاند: ابهام پیرامون سیاست تعرفهای فعالیتهای (تجاری) را محدود کرده است. در حالی که افزایش هزینههای مرتبط با تعرفهها به خودیِ خود یک چالش محسوب میشود، ابهام درباره اینکه تعرفهها در نهایت در کدام بخش اعمال میشوند، بیش از پیش به تحدید فعالیتها منجر شده است.