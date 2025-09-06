اجرای نمایش «خرگوشک و رودخانه» در مرکز تئاتر کانون

جوان آنلاین: این نمایش شاد به سفارش مرکز تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ویژه خردسالان و کودکان تولید شده است.
راشین رضایی، پانتهآ صفامنش، افشین زعیم و نیایش سروش در نمایش «خرگوشک و رودخانه» ایفای نقش میکنند.
داستان این نمایش در باره سه بچه خرگوش به اسمهای یاس، نارنجی و خرگوشی است که قصد رفتن به مدرسه را دارند. یاسی در راه رفتن با چالش گذر کردن از روی پل روبهرو میشود و در این رابطه از الاغ، کلاغ و موشموشک کمک میگیرد، در نهایت دوستان به او کمک میکنند تا ترس خود را مدیریت کند...
سایر عوامل این نمایش عبارتند از: مدیر صحنه: پویا غلامی، ترانهسرا: پیوند فرهادی، آهنگساز: مهرداد بهزاداول، طراح گرافیک: ساحل علیپور، طراحان صحنه: مرضیه اشرفیان، نیلوفر حجازی و طیبه آنجدانی، طراحی و ساخت عروسک: فاطمه رئوفی و محمد شفیعی.
این اثر با محور قرار دادن مدیریت ترس و آشنایی خردسال با احساسهای اولیه شامل ترس، خشم، شادی و غم، تلاش کرده در قالب نمایش مهارتهایی را به کودکان بیاموزد.
نمایش «خرگوشک و رودخانه» از روز ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ در پلاتو آینه مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساعت ۱۶ بر روی صحنه میرود.
علاقهمندان میتوانند برای تهیه بلیت به سایت تیوال مراجعه کنند و برای دریافت اطلاعات بیشتر و هماهنگی برای اجرای صبح ویژه مدارس و مهدهای کودک با شماره تلفن ۰۹۱۰۴۴۴۷۰۶۸ تماس بگیرند.