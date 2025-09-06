کد خبر: 1316381
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۸:۱۱
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی

ثبت‌نام اولیه اصحاب رسانه برای حضور در خانه جشنواره «تهران» آغاز شد

ثبت‌نام اولیه اصحاب رسانه برای حضور در خانه جشنواره «تهران» آغاز شد ثبت نام اولیه اصحاب رسانه و منتقدان برای حضور در خانه چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، از امروز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ آغاز شد.

جوان آنلاین: فعالان در رسانه‌های مکتوب [روزنامه‌ها، نشریات]، رسانه‌های مجازی [خبرگزاری‌ها، سایت‌ها و پیج‌های سینمایی]و رسانه‌های دیداری و شنیداری [پلتفرم‌ها، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی سازمان صدا و سیما]از امروز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ می‌توانند درخواست خود را برای حضور در خانه چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در سامانه portal.tisff.ir ثبت کنند.

ثبت‌نام خبرنگاران، نویسندگان، تحلیل‌گران و منتقدان، مجریان و گزارشگران، عکاسان، تصویربرداران، تدوین‌گران و عوامل‌فنی، به مدت ۵ روز و تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.

طبق روال همیشگی جشنواره، در این مرحله درخواست‌های حضور در جشنواره به ثبت می‌رسد و تاییدیه ثبت‌نام و صدور کارت، پس از بررسی به متقاضیان اطلاع داده خواهد شد.

چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی مجموعه ایران‌مال تهران برگزار خواهد شد.

برچسب ها: فیلم کوتاه ، هنر ، سینما
