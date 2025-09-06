مسکو: ارمنستان با عضویت در اتحادیه اروپا، مزیت تجارت با روسیه و ایران را از دست خواهد داد

جوان آنلاین: الکسی اُورچوک روز شنبه در گفتوگو با خبرگزاری تاس در حاشیه دهمین «مجمع اقتصادی شرق» روسیه در ولادیوستوک در خاور دور این کشور افزود: اگر تلاش ارمنستان برای عضویت در اتحادیه اروپا به این شکل ادامه یابد، ما باید سیاست اقتصادی خود را در قبال این کشور دوباره ارزیابی کنیم.
به گزارش ایرنا، وی اظهار داشت: این حق ارمنستان است که تصمیم بگیرد در کدام اتحادیهها عضو باشد اما مقامات این کشور باید بدانند که در صورت عضویت در اتحادیه اروپا، تعرفههای گمرکی برای آنها متفاوت خواهد بود.
معاون نخستوزیر روسیه با اشاره به اینکه به واسطه عضویت این کشور و ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تعرفه گمرکی در مبادلات تجاری طرفین وجود ندارد، گفت: در صورت عضویت ایروان در اتحادیه اروپا، دیگر مبادله بدون تعرفه کالاها بین کشورهایمان را نخواهیم داشت.
اورچوک تصریح کرد: این وضعیت میتواند به تولیدکنندگان در ارمنستان به ویژه در بخش کشاورزی، آسیب بسیار بزرگی وارد کند.
وی ادامه داد: با توجه به وضعیت بازار منطقه، روسیه متقاضی محصولات ارمنستان است و دیگر کشورهای اطراف، مشکلی در تأمین محصولات کشاورزی همچون انگور، زردآلو و سایر میوهجات و سبزیجات ندارند؛ از این منظر، روسیه، یک بازار ممتاز برای ارمنستان است.
معاون نخستوزیر روسیه گفت: با عضویت در اتحادیه اروپا، بازار ارمنستان مملو از کالاهای این اتحادیه خواهد شد که این وضعیت، فرصت کمی برای توسعه تجارت این کشور باقی خواهد گذاشت.
وی با اشاره به بسته بودن آسمان فدراسیون روسیه و اتحادیه اروپا بر روی یکدیگر در وضعیت کنونی گفت: اگر ارمنستان به این اتحادیه بپیوندد، ممکن است در حوزه حملونقل هوایی محمولههای مرزی مشکلاتی ایجاد شود.
اورچوک با اشاره به اینکه ارمنستان برخی نیازهای خود در حوزه انرژی و محصولات غذایی را از روسیه تأمین میکند، گفت: در صورت پیوستن ایروان به اتحادیه اروپا، قیمتهای این اقلام با امروز که ارمنستان متحد ما است، متفاوت خواهد بود.
معاون نخستوزیر روسیه گفت: ارمنستان با عضویت در اتحادیه اروپا همچنین مزایای ناشی از موافقتنامه تجارت آزاد (اتحادیه اقتصادی اوراسیا) با نزدیکترین همسایه خود – ایران – نیز از دست خواهد داد که این وضعیت میتواند پیامدهای بسیاری را برای ایروان داشته باشد.
وی اظهار داشت: از این رو، پیوستن ارمنستان به اتحادیه اروپا، یک طرح بسیار بد است، اول از همه برای شهروندان عادی این کشور؛ ما بروز این وضعیت نامطلوب را نمیخواهیم و از این رو، به صورت آشکار در این باره صحبت میکنیم.
اورچوک در عین حال گفت: البته، ارمنستان از عضویت در اتحادیه اروپا مزایایی دریافت خواهد کرد. برخی بازارها و مسیرهای جدید برای این کشور گشوده خواهد شد. مقامهای ارمنستان، باید همه مسائل را بسنجند و با نگاه متعادل به موضوعات نگاه کنند؛ در نهایت، مردم ارمنستان تصمیم خواهند گرفت، این انتخاب آنها است.
بر اساس این گزارش، پارلمان ارمنستان فروردین ۱۴۰۴ لایحهای را در مورد قصد این کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپا و با وجود عدم دعوت اتحادیه، تصویب کرد.
پیش از این، اورچوک معاون نخستوزیر روسیه ۲۰ دی ۱۴۰۳ در واکنش به تأییدیه دولت ارمنستان بر طرح شماری از نمایندگان مجلس این کشور برای عضویت ایروان در اتحادیه اروپا گفته بود: این طرح، ارمنستان را در معرض یک انتخاب بین اتحادیه اوراسیا و اتحادیه اروپا قرار میدهد.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) یک اتحادیه اقتصادی میاندولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است. اعضای ناظر این اتحادیه ازبکستان، مولداوی، کوبا و جمهوری اسلامی ایران هستند. سنگ بنای این اتحادیه در سال ۲۰۱۴ میلادی نهاده شد.
چشمانداز روابط روسیه و جمهوری آذربایجان
معاون نخستوزیر روسیه همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه روابط اقتصادی فعلی با باکو را چگونه توصیف میکنید؟، گفت: ما روابط اقتصادی عادی با جمهوری آذربایجان داریم و اخیراَ کمیسیون مشترک همکاریهای دوجانبه را برگزار کردیم که طی آن طرفین تأکید کردند که دو کشور هیچ مشکلی در عرصه اقتصادی ندارند؛ ما – چه در سطح دولتی و چه سطح شرکتها و کسبوکارها – به خوبی یکدیگر را درک میکنیم و همکاری سازندهای داریم؛ در تجارت با این کشور، همه چیز برای ما خوب پیش میرود.
اورچوک همچنین گفت که در سفر اخیر خود به ایروان و همچنین مذاکرات با مقام جمهوری آذربایجان در آستراخان روسیه درباره مسیر حمل و نقل توافق شده بین باکو و ایروان در واشنگتن، صحبت کردیم و مطلع هستیم که روند آن چگونه خواهد بود.
بر اساس این گزارش، جمعه ۱۷ مرداد ۱۴۰۴، نخست وزیر ارمنستان و رئیسجمهور جمهوری آذربایجان در مراسمی در کاخ سفید با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، توافق صلح امضا کردند.
ترامپ پس از آن گفت: این اعلامیه که «مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بینالمللی» نامیده میشود، یک منطقه ترانزیتی ویژه است که به جمهوری آذربایجان اجازه میدهد به (بخش دیگر) خاک خود نخجوان دسترسی کامل داشته باشد.
در این پیوند، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ در دیدار با رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه در حاشیه اجلاس سران شانگهای در چین گفت: از توافقات میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در مسیر تثبیت صلح و آرامش حمایت میکنیم در عین حال با هرگونه حضور نیروهای فرامنطقهای در منطقه قفقاز مخالف هستیم.
پزشکیان همچنین ۸ شهریور در دیدار آرمن گریگوریان دبیر شورای امنیت جمهوری ارمنستان در تهران با اشاره به اینکه نگرانیهای ایران در خصوص تحولات اخیر منطقه قفقاز، بهویژه موضوع حضور نیروهای بیگانه در این حوزه حساس، در پرتو توضیحات و اطمینانبخشی مقامات ارمنستان تا حد زیادی برطرف شده است، گفت: باید بهگونهای حرکت کنیم که هیچ قدرت خارجی نتواند خللی در روابط دوستانه و راهبردی دو کشور ایجاد کند.
دهمین «مجمع اقتصادی شرق» روسیه که از ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ با شعار خاور دور، همکاری برای صلح و رفاه آغاز به کار کرده بود، (امروز) شنبه ۱۵ شهریور به کار خود پایان داد. رئیسجمهور روسیه، سخنران اصلی نشست عمومی این اجلاس بود.