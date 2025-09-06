کشته شدن دو نیروی قسد در حومه دیرالزور سوریه

منابع سوری از کشته شدن دو نیروی قسد در جریان حمله به خودرو آنها در حومه دیرالزور در شرق سوریه خبر دادند.

جوان آنلاین: منابع خبری از حمله عناصر داعشی به یک خودرو نظامی وابسته به نیرو‌های قسد در جاده شهرک محیمیده در حومه غربی دیرالزور خبر دادند.

به گزارش مهر به نقل از المرصد، این منابع از زخمی شدن سه نفر از نیرو‌های قسد و انتقال آنها به بیمارستان برای درمان خبر داده و اعلام کردند که حال یکی از مجروحان وخیم گزارش شده است.

این منابع از تدابیر ویژه امنیتی در این شهرک برای تعقیب مهاجمان و تامین امنیت آن خبر دادند.

همزمان برخی منابع دیگر به کشته شدن دو نیروی قسد در جریان حمله به خودرو آنها در شهرک الحصان در حومه دیرالزور اشاره کردند.

این منابع جزئیات بیشتری منتشر نکردند.