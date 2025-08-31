جریمه ۱۱۶ هزار خودرو در تهران بخاطر تخلفات ساکن

جوان آنلاین: سردار سیدابوالفضل موسوی‌پور روز یکشنبه در این باره اظهار کرد: این میزان از اعمال قانون نشان داد که برخورد با بی‌نظمی‌های ترافیکی وارد مرحله‌ای جدی و بی‌اغماض شده است.

وی ادامه داد: در این مدت، بیش از ۳۴ هزار تخلف توقف دوبله، یک هزار تخلف توقف در میادین، و بیش از ۳۰ هزار خودرو به دلیل توقف در محل‌های ممنوعه توسط عوامل راهور شناسایی و اعمال قانون شده‌اند.

سردار موسوی پور افزود: همچنین پنج هزار خودرو به دلیل توقف در ایستگاه‌های اتوبوس و تاکسی، بیش از ۶ هزار وسیله نقلیه به علت توقف در پیاده‌روها و بیش از ۲ هزار مورد هم بخاطر توقف در محل‌های ویژه جانبازان و معلولین جریمه شده‌اند.

وی با اشاره به حجم بالای تخلفات سد معبر در پایتخت گفت: در همین بازه زمانی، ۳۸ هزار وسیله نقلیه به علت تخلف سد معبر نیز توسط مأموران راهور اعمال قانون شدند.

ریبس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به اهمیت برخورد با تخلف سد معبر اضافه کرد: تخلفات ساکن، بویژه سد معبر، فقط یک بی‌نظمی ساده نیست؛ این رفتارها مستقیما کیفیت زندگی شهری را تحت تاثیر قرار می‌دهند

وی یادآور شد: توقف‌های غیرمجاز نه‌تنها موجب اختلال در رفت‌ وآمد شهروندان می‌شود بلکه امدادگران، ناوگان حمل‌ ونقل عمومی و نیروهای خدمات شهری را نیز با چالش‌های جدی در تردد و خدمات‌رسانی مواجه می‌کند.