مهاجم تیم ملی کشورمان با اجازه سرمربی تیم ملی، امروز برای امضای قرارداد با المپیاکوس راهی یونان می‌شود.

جوان آنلاین: سرانجام تکلیف تیم جدید مهدی طارمی مشخص شد و او پس از جدایی از اینتر، راهی یونان می‌شود تا با المپیاکوس قرارداد ببندد.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران پس از اخذ مجوز از سرمربی تیم ملی، امروز با پروازی اختصاصی راهی یونان می‌شود تا پس از گذراندن آزمایش‌های پزشکی، قرارداد خود را با تیم المپیاکوس یونان منعقد کند.

طارمی پس از امضای قرارداد با تیم جدید، فردا شب با پرواز اختصاصی باشگاه یونانی بار دیگر به اردوی تیم ملی اضافه خواهد شد.

گفته می‌شود اینتر از این انتقال ۲.۵ میلیون یورو درآمد خواهد داشت.

تیم مطرح یونانی در حال حاضر با کسب شش امتیاز از دو بازی در صدر جدول لیگ حرفه‌ای یونان قرار دارد.