تاریخ انتشار: ۰۸ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۳:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

ارابه‌های گیدعون در باتلاق کمین‌های الزیتون

ارابه‌های گیدعون در باتلاق کمین‌های الزیتون در عملیات القسام علیه ارتش صهیونیستی در منطقه الزیتون یک نفر کشته و ۱۱ نفر زخمی شدند. احتمال اسارت چهار نفر نیز می‌رود

جوان آنلاین: با اوج‌گیری حملات ارتش صهیونیستی برای اشغال شهر غزه، میدان نبرد وارد مرحله تازه‌ای شده است، جایی که گروه‌های مقاومت با عملیات‌های غافلگیرکننده نشان می‌دهند ادامه جنگ بهای سنگینی برای اشغالگران دارد. در تازه‌ترین تحول، گردان‌های القسام نیمه‌شب با اقدامی موفق، ضربه‌ای سنگین به دشمن وارد کردند که طی آن دست‌کم ۱۲ سرباز اسرائیلی کشته و زخمی شدند و احتمال اسارت چهار نظامی دیگر نیز مطرح است. القسام در پیام ویدئویی خود تأکید کرده که «مرگ و اسارت» سرنوشت اشغالگران خواهد بود.

گروه‌های مقاومت فلسطین که در هفته‌های اخیر بار‌ها نسبت به پیامد‌های ادامه اشغالگری در غزه هشدار داده بودند، اکنون با عملیاتی کوبنده بخشی از قدرت خود را به نمایش گذاشتند، اقدامی که نشان داد تهدید‌های آنان صرفاً شعار نیست.

پس از آنکه منابع اسرائیلی شامگاه جمعه از وقوع یکی از سخت‌ترین درگیری‌ها با مقاومت در محله ‏الزیتون واقع در جنوب غزه خبر دادند، گردان‌های القسام (شاخه نظامی حماس) با انتشار یک تصویر بر ‏شدت جنگ روانی علیه اسرائیل افزود‎. به گزارش الجزیره، در این تصویر که مربوط به عملیات طوفان ‏الاقصی است و با عبارت «یادآوری برای فراموش‌کنندگان، مرگ یا اسارت» منتشر شد، یک نظامی ‏اسرائیلی دیده می‌شود که به دست نیرو‌های مقاومت در حالی که روی زمین کشیده می‌شود به اسارت گرفته ‏شده است. رسانه‌های اسرائیلی فاش کردند که در جریان یک کمین از سوی نیرو‌های القسام، یک سرباز ‏اسرائیلی کشته و ۱۱ نفر دیگر زخمی و چهار نظامی نیز مفقود شدند. بنا بر این گزارش، القسام با ‏طراحی کمین‌هایی پیچیده، حمله‌ای شدید علیه نیرو‌های اسرائیلی در محله الزیتون آغاز کردند. حمله‌ای ‏که رسانه‌های اسرائیلی آن را یکی از پیچیده‌ترین و پرهزینه‌ترین عملیات‌ها از آغاز جنگ توصیف ‏کرده‌اند‎. ‎

رسانه‌های اسرائیلی اذعان کردند که سانسور نظامی، انتشار اطلاعات درباره وضعیت چهار سرباز ‏مفقود در این منطقه را ممنوع کرده است. با این حال، یک سرباز اسرائیلی از شنیدن صدا‌هایی از ‏دستگاه‌های ارتباطی متعلق به این افراد خبر داده است‎. از سوی دیگر، پیام تلگرامی عزت‌الرشق، ‏عضو دفتر سیاسی حماس، گمانه‌زنی‌ها را درباره اسارت چهار ‏نظامی اسرائیلی تقویت کرد. ارتش صهیونیستی پس از ناپدید شدن چهار نظامی خود، ناچار شد سربازانش را از محله زیتون در شهر غزه عقب بکشد و ‏آنان را بازگرداند‎. گفته می‌شود که ارتش به اجرای پروتکل معروف «هانیبال» متوسل شده است، سیاستی که طی آن ارتش به جای افتادن ‏نیروهایش به دست دشمن، ممکن است آنان را خود هدف قرار دهد تا اسیر نشوند‎. ‎

گزارش‌ها همچنین از درگیری‌های رو در رو با سلاح‌های خودکار میان نیرو‌های حماس و ارتش ‏اسرائیل حکایت دارند. شش بالگرد ارتش اسرائیل که برای تخلیه نیرو‌ها اعزام شده بودند، در محله ‏الزیتون هدف آتش سنگین قرار گرفتند. به گفته رسانه‌ها، تعداد زیادی از نیرو‌های القسام در این عملیات ‏شرکت داشته و مواضع مستحکم اسرائیل را هدف قرار داده‌اند. همچنین در این درگیری‌ها یک خودروی زرهی از نوع «تایگر» هدف انفجار بمب کارگذاری‌شده قرار گرفت‎. ‎ غروب دیروز هم گردان‌های القسام اعلام کرد که رزمندگانش تجمع نظامیان صهیونیست‌ها در حمله زیتون را با خمپاره هدف قرار داده‌اند. گروه‌های مقاومت تأکید کرده‌اند که حملات خود را در پاسخ به جنایات مستمر رژیم صهیونیستی ادامه خواهند داد و اجازه ‏نخواهند داد دشمن در غزه به اهداف تجاوزکارانه‌اش برسد‎.

برای سال‌ها اسرائیل با اتکا به نظریه «برتری نظامی قاطع» کوشیده است اراده مقاومت را درهم بشکند، از ترور رهبران گرفته تا حملات کور به زیرساخت‌ها و سیاست زمین سوخته، اما واقعیت میدانی در غزه روایت دیگری دارد. عملیات اخیر گردان‌های القسام در محله الزیتون نه تنها روایت تل‌آویو درباره پایان توان رزمی حماس را به چالش کشید بلکه نشان داد مقاومت هنوز قادر است معادله جنگ را تغییر دهد.

طی یک ماه گذشته، نیرو‌های حماس با تکیه بر تاکتیک کمین‌گذاری کوشیده‌اند تعدادی از نظامیان اسرائیلی را به اسارت بگیرند تا با فشار خانواده‌های اسرا، کابینه نتانیاهو را به عقب‌نشینی وادارند. هرچند آن تلاش‌ها ناکام مانده بود، اما موفقیت اخیر می‌تواند معادلات جنگ را تغییر داده و دولت نتانیاهو را با بحرانی جدی در عرصه داخلی روبه‌رو سازد. با تشدید عملیات‌های مقاومت در غزه موقعیت امنیتی و سیاسی نتانیاهو بیش از هر زمان دیگری متزلزل شده است. ادامه اشغالگری در غزه نیز در آستانه پایان دومین سال جنگ دستاوردی برای اسرائیل به همراه نداشته و تنها بر دامنه اعتراضات داخلی افزوده است.

انفجار خودرو در تل‌آویو

تلفات اسرائیل تنها به میدان غزه محدود نمی‌شود بلکه در داخل اراضی اشغالی نیز عملیات استشهادی شهرک‌نشینان را دچار وحشت کرده است. رسانه‌های عبری روز شنبه از وقوع انفجار در یک خودرو در شهر تل‌آویو و زخمی‌شدن چهار صهیونیست خبر دادند. کانال ۱۲ عبری اعلام کرد یک نفر به شدت زخمی شد، دو نفر دیگر که حدود ۳۰ سال سن داشتند، جراحات متوسطی برداشتند و دیگری جراحات سطحی برداشت. این رسانه عبری این حادثه را «یک سوء قصد جنایتکارانه» توصیف کرد. «ییتزاک وایس» امدادگر MDA و «شای باچار و لیور پاز»، تکنسین‌های اورژانس گفتند: «در محل حادثه ویرانی گسترده‌ای رخ داده بود. وقتی رسیدیم، غیرنظامیان ما را به سمت مجروحانی که بیرون ماشین در حال سوختن نشسته بودند، راهنمایی کردند. ما بلافاصله اقدامات درمانی نجات‌بخش، از جمله بانداژ زخم‌ها و متوقف کردن خونریزی را برای آنها انجام دادیم و سپس آنها را به سرعت به بیمارستان منتقل کردیم». این‌گونه عملیات‌ها که هر از گاهی توسط جوانان فلسطینی انجام می‌شود، نشان می‌دهد ادامه جنگ‌افروزی اسرائیل در غزه پیامد‌های فراتر از میدان نبرد دارد و تل‌آویو مجبور است در قلب اراضی اشغالی نیز هزینه آن را با افزایش ناامنی و فشار داخلی بپردازد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، مقاومت ، فلسطین
