سرمربی رئال مادرید می‌گوید کاری به بارسلونا ندارد و فقط روی تیم خودش تمرکز کرده است.

جوان آنلاین: ژابی آلونسو که شاگردانش فردا شب (یکشنبه) در هفته دوم لالیگای اسپانیا پذیرای رئال اوویدو خواهند بود، با حضور در کنفرانس خبری پیش از این دیدار گفت: ما تنها چند بازی انجام داده‌ایم و اطلاعات کمی از بازیکنان داریم. باید همه چیز را آنالیز کنیم، اما بازیکنانی با ویژگی‌های مختلف داریم که باعث می‌شوند بتوانیم با سیستم‌های مختلف بازی کنیم و ایده‌های مشخصی داشته باشیم.

به گزارش تسنیم، وی همچنین درباره خرید جدیدش که در بازی با اوساسونا به عنوان بازیکن ذخیره به میدان آمد و عملکرد خوبی از خود نشان داد، اظهار داشت: ماستانتونو این شانس را دارد که فردا در ترکیب اصلی به میدان برود، درست مثل بازیکنان دیگر.

سرمربی رئال مادرید همچنین درباره بال برزیلی‌اش که در بازی با اوساسونا فرصت بازی پیدا نکرد و همچنان شایعاتی در خصوص آینده حرفه‌ای‌اش مطرح است، خاطرنشان کرد: فصل تازه شروع شده و جام جهانی باشگاه‌ها هم داستان متفاوت داشت (تورنمنتی که رودریگو هم در آن فرصت چندانی برای بازی پیدا نکرد). من با رودریگو همانند دیگر بازیکنان صحبت می‌کنم.

درخواست رسمی ستاره برزیلی رئال مادرید برای خروج

آلونسو در خصوص احتمال جذب بازیکنانی دیگر در فرصت باقیمانده نقل‌وانتقالات تابستانی جاری گفت: من از ترکیبی که دارم، راضی هستم، اما ما همیشه باید خودمان را برای هر تغییری آماده کنیم.

وی درباره وضعیت ستاره برزیلی تیمش گفت: از نظر من وینیسیوس در وضعیت خوبی است. ما تازه کارمان را شروع کرده‌ایم و فصل را تازه شروع کرده‌ایم. همه مشتاق به تجربه فصلی خوب هستند و همه ذهنیت خوبی دارند.

سرمربی اسپانیایی کهکشانی‌ها همچنین در مواجهه با این پرسش که «آیا نگرانی بابت بارسلونا ندارید؟»، خاطرنشان کرد: خیر، من روی تیم خودم تمرکز کرده‌ام.