جوان آنلاین: سعید عزت اللهی، هافبک دفاعی تیم فوتبال شباب الاهلی امارات به دلیل کشیدگی همسترینگ بازی امشب تیمش مقابل الوحده در چارچوب دیدارهای هفته دوم ادنوک لیگ را از دست داد.

ظاهرا عزت‌ اللهی به دلیل این مصدومیت ۳ هفته از میادین دور خواهد بود و به همین دلیل نمی‌تواند تیم ملی را در تورنمنت کافا همراهی کند.

این درحالی است که کادرفنی تیم ملی در کافا، سردار آزمون، مهدی قائدی و علی قلی‌زاده را هم به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد.

با این تفاسیر باید دید آیا عزت اللهی می‌تواند در بازی روز ۲۵ شهریور شباب الاهلی مقابل تراکتور در چارچوب هفته اول لیگ نخبگان به زمین برود یا خیر؟