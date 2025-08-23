کد خبر: 1314201
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۰
بين‌الملل » اخبار كلی

مقاومت فلسطین: غزه به سطح «قحطی کامل» رسیده است

مقاومت فلسطین: غزه به سطح «قحطی کامل» رسیده است گروه‌های مقاومت فلسطین با استناد به گزارش رسمی سازمان ملل، اعلام کردند که شهر غزه پس از ماه‌ها محاصره و سیاست گرسنگی سیستماتیک رژیم صهیونیستی، وارد مرحله قحطی شده است؛ وضعیتی که جان بیش از ۲ میلیون نفر را تهدید می‌کند.

جوان آنلاین: گروه‌های مقاومت فلسطین در بیانیه‌ای تأکید کردند که سکوت جامعه جهانی و ناتوانی یا بی‌اعتنایی برخی دولت‌های عربی و اسلامی، به تداوم این فاجعه انسانی کمک کرده است.

گروه‌های مقاومت فلسطین در این بیانیه با اشاره به مسؤولیت حقوقی و اخلاقی دولت‌های عضو کنوانسیون‌های ژنو، خواستار «تحرک فوری و جدی» جامعه بین‌المللی شده و تصریح کردند: طبق پروتکل‌های بین‌المللی مرتبط با شرایط قحطی، باید مداخلات بشردوستانه بدون قید و شرط آغاز و گذرگاه‌های امن برای ورود غذا و دارو به غزه باز شود.

گروه‌های مقاومت فلسطین همچنین از دولت‌های عربی و اسلامی خواستند تا فراتر از صدور بیانیه‌های محکومیت حرکت کنند و با اتخاذ گام‌های عملی، محاصره غزه را بشکنند.

در این بیانیه بر لزوم «خیزش سراسری» ملت‌های عربی، اسلامی و آزادگان جهان برای یاری مردم محاصره‌شده و گرسنه در غزه تأکید شده و آمده است: نبرد غزه نبرد ملت فلسطین به تنهایی نیست، بلکه نبردی سرنوشت‌ساز برای تمام منطقه در برابر خطر صهیونیسم است.

این بیانیه پس از آن صادر شد که سازمان ملل متحد روز جمعه رسماً قحطی در غزه را اعلام کرد که اولین اعلامیه از این نوع در منطقه محسوب می‌شود.

«تام فلچر» معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه به طور مفصل اظهار داشت که قحطی در غزه باید «همه ما را نگران کند» و اگر سازمان ملل متحد «به طور هدفمند» مانع ورود کمک‌های غذایی نمی‌شد، می‌توانست به طور کامل از آن جلوگیری شود.

فلچر در یک نشست خبری در ژنو اظهار داشت: «این قحطی‌ای است که اگر می‌توانستیم از آن جلوگیری کنیم. با این حال، کمک‌های غذایی به دلیل مانع‌تراشی سیستماتیک اسرائیل در مرز انباشته شده است و این قحطی باید همه ما را نگران کند.»

وی افزود: «این لحظه‌ای از شرم جمعی است و فکر می‌کنم همه ما به نوعی این را احساس می‌کنیم.»

برچسب ها: فلسطین ، جنگ غزه ، اسرائیل
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

فرماندهی که جنگ را با ایمان پیش می‌برد

جواد، جعفر! ول کنید این امریکا را 

اسرائیل تمثالی از جنگ آب در جهان 

تیک‌تاک تهدید رستاخیز هسته‌ای 

پراگماتیسم پنهانی میان موساد و مریم 

«محله باهنر» احیای هویت فرهنگی مناطق کم‌برخوردار خوزستان 

کینه‌جویی خواستگار به حادثه خونین انجامید 

لطفاً آقای روحانی را دریابید!

قزل‌آلا‌های قزل اوزن بی‌صدا می‌میرند 

قاتل ۴ عضو یک خانواده در لارستان در ملأ‌عام اعدام شد 

جبهه‌گیری اصلاح‌طلبان علیه جبهه اصلاحات!

تصویب طرح اشغال غزه با ۸۰ هزار صهیونیست فرسوده 

افول غرب با «خاک» سپاری در شرق 

عجیب است که راه‌حل‌ها را در امریکای دغلکار می‌بینید 

جنگ ممکن است از دیپلماسی کم‌هزینه‌تر باشد

پلیس به دنبال شکارچی زنان و دختران پایتخت است 

قیمت بنزین معمولی گران نمی‌شود

خانواده کجای کار این سینما است؟

ارزیابی حقوقی- ژئوپلیتیکی توافق اخیر آذربایجان و ارمنستان 

اربعین راهی که قدرت‌ها از آن می‌ترسند

دلیل پرواز قیمت مرغ از زبان آقای وزیر

عقلانیت سینایی می‌تواند نجاتمان دهد

جهش تا ۸۰‌هزار مگاواتی صدور پروانه‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر

سفره فرهنگی «صادق الوعد» برای خانواده‌ها 

بیانیه اصلاحات فرصت‌طلبی در حمله به ماهیت دینی نظام است

مسجد خانه همه مردم است

مسجدی موفق است که با همدلی و همفکری اهالی محله اداره شود

روسیه: غرب به اقدام تحریک‌آمیز اعزام نیرو به اوکراین پایان دهد 

بازتاب رزمایش نظامی ایران در رسانه های عربی/ ایران در حال افزایش قدرت دفاعی خود است

اختصاص ۷۰۰ میلیون دلار برای تأمین ذخایر استراتژیک دارو و تجهیزات

«معمار خسارت محض» با شعار صهیونیست‌ها باز آمد!

میوه و صیفی روی زمین ماند

حاشیه‌های بی‌پایان «HPV»

ریش‌وقیچی گران‌سازی خودرو به جاده مخصوص منتقل شد!

هاآرتص: رایزنی اسرائیلی- سوری در پاریس درباره ایران و حزب‌الله بود

ادعای عجیب قاتل: وکلا گفتند اگر همسرم را بکشم قصاص نمی‌شوم!

امریکا و اسرائیل فکر می‌کردند ایران در ۲۸ مرداد مانده است!

شناسایی اروپایی فلسطین صداقت یا نمایش؟!

ایران سیاست‌های جنگ‌افروزانه آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد

انهدام اهداف توسط موشک‌های کروز در رزمایش اقتدار پایدار

پرداخت «پول‌های زیرفرشی» به کارمندان قاعده‌مند شد

تیم ملی نجوم و اخترفیزیک ایران قهرمان جهان شد

بحران آبی در سمنان به دلیل جانمایی اشتباه صنایع 

یاد تلخ افغانستانی‌ها از امریکا

موسوی: تنها راه مصون‌سازی کشور از تهدیدات تداوم راهبرد قدرت افزایی دفاعی است

تاکید عارف بر ضرورت تحول رویکرد حکمرانی در حوزه فرهنگ و هنر پس از جنگ ۱۲ روزه

علی‌آبادی: تا پایان امسال، ۱۲۵۹ طرح برق‌رسانی در کشور به بهره‌برداری می‌رسد

بازی پیچیده دالان زنگزور و راهبرد‌های ایران

این رهبران «واگذارکننده» ثبت تاریخ شدند!

پزشکیان: برخی مدیران نسبت به میزان مصرف انرژی بی‌تفاوت هستند

پیشنهاد سردبیر
سود بیمه معلمان در جیب مؤسسات آموزشی
کاسپین در خطر بیابانی‌شدن
اختصاص ۷۰۰ میلیون دلار برای تأمین ذخایر استراتژیک دارو و تجهیزات
تلنگری به وجدان جمعی
حاج رضا بیشتر از ایران در جبهه مقاومت شناخته می‌شد
ما کجای فوتبال آسیا هستیم
گفت‌وگو با دکتر عبدالله گنجی/ بیانیه اصلاحات فرصت‌طلبی در حمله به ماهیت دینی نظام است
اینترنت گروگان بازارگرایی!
استخر برای دولتی‌ها، تشنگی سهم مردم!
روایت حال و هوای زائران و خادمان اربعین/ از زیارت کربلا تا نماز در مسجدالاقصی
از فتح‌الله‌زاده تا تاجرنیا عجب پیشرفتی!
پرداخت «پول‌های زیرفرشی» به کارمندان قاعده‌مند شد
پیش‌دبستانی برای همه
داروفروشی ۳۵ هزار داروساز ایرانی با تاکسی‌های اینترنتی!
سی‌ و هفتمین جلسه دادگاه گروهک تروریستی منافقین
آخرین اخبار