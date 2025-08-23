مقاومت فلسطین: غزه به سطح «قحطی کامل» رسیده است

جوان آنلاین: گروههای مقاومت فلسطین در بیانیهای تأکید کردند که سکوت جامعه جهانی و ناتوانی یا بیاعتنایی برخی دولتهای عربی و اسلامی، به تداوم این فاجعه انسانی کمک کرده است.
گروههای مقاومت فلسطین در این بیانیه با اشاره به مسؤولیت حقوقی و اخلاقی دولتهای عضو کنوانسیونهای ژنو، خواستار «تحرک فوری و جدی» جامعه بینالمللی شده و تصریح کردند: طبق پروتکلهای بینالمللی مرتبط با شرایط قحطی، باید مداخلات بشردوستانه بدون قید و شرط آغاز و گذرگاههای امن برای ورود غذا و دارو به غزه باز شود.
گروههای مقاومت فلسطین همچنین از دولتهای عربی و اسلامی خواستند تا فراتر از صدور بیانیههای محکومیت حرکت کنند و با اتخاذ گامهای عملی، محاصره غزه را بشکنند.
در این بیانیه بر لزوم «خیزش سراسری» ملتهای عربی، اسلامی و آزادگان جهان برای یاری مردم محاصرهشده و گرسنه در غزه تأکید شده و آمده است: نبرد غزه نبرد ملت فلسطین به تنهایی نیست، بلکه نبردی سرنوشتساز برای تمام منطقه در برابر خطر صهیونیسم است.
این بیانیه پس از آن صادر شد که سازمان ملل متحد روز جمعه رسماً قحطی در غزه را اعلام کرد که اولین اعلامیه از این نوع در منطقه محسوب میشود.
«تام فلچر» معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه به طور مفصل اظهار داشت که قحطی در غزه باید «همه ما را نگران کند» و اگر سازمان ملل متحد «به طور هدفمند» مانع ورود کمکهای غذایی نمیشد، میتوانست به طور کامل از آن جلوگیری شود.
فلچر در یک نشست خبری در ژنو اظهار داشت: «این قحطیای است که اگر میتوانستیم از آن جلوگیری کنیم. با این حال، کمکهای غذایی به دلیل مانعتراشی سیستماتیک اسرائیل در مرز انباشته شده است و این قحطی باید همه ما را نگران کند.»
وی افزود: «این لحظهای از شرم جمعی است و فکر میکنم همه ما به نوعی این را احساس میکنیم.»