تشدید حملات صهیونیست‌ها به غزه و خان یونس؛ شهادت ۲۴ فلسطینی

تشدید حملات صهیونیست‌ها به غزه و خان یونس؛ شهادت ۲۴ فلسطینی رژیم صهیونیستی از بامداد امروز تمرکز حملات خود را بر روی شهر خان یونس و غزه قرار داده و ۲۴ فلسطینی را به شهادت رسانده و ده‌ها نفر را زخمی کردند.

جوان آنلاین: منابع بیمارستانی نوار غزه اعلام کردند که در حملات رژیم صهیونیستی به این منطقه از صبح امروز تاکنون حدود ۲۴ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند.

۱۷ نفر از این افراد در بمباران خیمه‌های آوارگان فلسطینی در خان یونس شهید شدند.

همچنین هلال احمر فلسطین اعلام کرد که در حمله پهپادهای رژیم صهیونیستی به اردوگاه آوارگان در منطقه مواصی شهرک القراره در شمال غربی خان یونس دست کم ۲ زن فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۴ تن دیگر زخمی شدند.

حملات گسترده ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه به ویژه شهر خان یونس در جنوب این باریکه همچنان ادامه دارد.

جنگنده‌های اسرائیلی ساعتی پیش شهر دیر البلح در مرکز نوار غزه را هم به شدت بمباران کردند.

ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی بامداد امروز شنبه دست به کشتاری جدید علیه زنان و کودکان فلسطینی زد؛ در این حملات دست‌کم ۱۲ فلسطینی، از جمله ۶ کودک، در پی هدف قرار گرفتن مستقیم خیمه‌های آوارگان با گلوله‌های توپخانه در شهرک «أصداء» واقع در غرب خان‌یونس به شهادت رسیدند.

همزمان، ارتش اشغالگر طی کمتر از ۱۵ دقیقه، ۶ خانه مسکونی را در محله الزیتون در جنوب‌شرقی شهر غزه منفجر کرد.

خان‌یونس شاهد چندین حمله هوایی و توپخانه‌ای بود که به شهادت و زخمی شدن شماری از شهروندان انجامید.

در اردوگاه المغازی در مرکز غزه، پهپادهای اسرائیلی منزلی را در نزدیکی مسجد المهاجرین هدف قرار دادند که به شهادت ۲ نفر و زخمی شدن چندین تن دیگر منجر شد.

شرق محله التفاح و منطقه السنافور در شهر غزه هدف بمباران هوایی قرار گرفت.

توپخانه ارتش صهیونیستی به‌طور همزمان مناطقی در جبالیا و الزرقاء در شمال غزه را زیر آتش گرفت.

در میان قربانیان حملات بامداد امروز، نام مهند جمال علیان، بازیکن تیم فوتبال «الجزیره»، نیز دیده می‌شود. او در حالی که در شمال غزه در صف دریافت کمک‌های انسانی ایستاده بود، بر اثر حمله ارتش صهیونیستی به شهادت رسید.

همچنین "أسیل أبو سعود"، دختر فلسطینی، بر اثر سو تغذیه شدید در مجتمع پزشکی ناصر در خان‌یونس در جنوب نوار غزه به شهادت رسید.

این حادثه بار دیگر شدت بحران انسانی و قحطی در غزه را به تصویر می‌کشد؛ جایی که کودکان و غیرنظامیان در سایه محاصره، کمبود غذا و دارو و حملات نظامی، هر روز قربانی می‌شوند.

