جوان آنلاین: روزنامه یسرائیل هیوم در وبگاه خود خبر داد، این معترضین با همراه داشتن پوستر اسرای صهیونیست در نوار غزه، خود را به "کفار ملال" مکانی که ایتمار بن گویر برای اقامت خود و خانواده‌اش در تعطیلات آخر هفته دارد، رساند.

به گزارش این رسانه، معترضین در حین رفتن بن گویر به کنیسه علیه او شعار داده و او را تخریب کننده توافق‌ها توصیف و به او لقب جنایتکار و تروریست دادند، برخی از معترضین هم رو در روی وزیر امنیت داخلی او را یک اشتباه تاریخی برای اسرائیل توصیف کردند، امری که با واکنش وزیر صهیونیست مواجه و دیری نپایید که به درگیری بین دو طرف منجر گردید.

در حین درگیری معترضین با نشان دادن پوستر اسرای صهیونیست از وی خواستند به چهره افرادی که باعث برهم خوردن توافق آزادی آنان شده نگاه کند.

بن گویر هم با اشاره به پسرش ادعا کرد که او هم در جنگ حضور دارد و معترضین را فریبکار توصیف کرد و تاکید کرد: پسرش در حال حمایت از آنهاست.

اما معترضین هم در پاسخ او را لکه ننگی برای اسرائل توصیف کردند و نشان دادن پسرت هم نمی‌تواند تاثیری در این امر داشته باشد.