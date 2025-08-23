رئیس‌جمهور بلاروس، با انتقاد از وابستگی نظامی اروپا به آمریکا، گفت که این قاره بدون سلاح‌ها و حمایت مالی واشنگتن قادر به جنگیدن نیست.

جوان آنلاین: الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس تاکید کرد که اروپا از نظر نظامی و صنعتی به قدری به آمریکا وابسته است که بدون سلاح‌های آمریکایی نمی‌تواند بجنگد.

لوکاشنکو امروز، جمعه، در مینسک به خبرنگاران گفت: «اگر اوکراینی‌ها پیشنهاد‌های آمریکایی‌ها را نپذیرند، دونالد ترامپ می‌تواند به آنها بگوید: بروید و بجنگید (بدون حمایت آمریکا). اما پیروزی بدون پول و سلاح آمریکایی غیرممکن است.»

او افزود: بدون سلاح‌های آمریکایی، اروپا اصلا نمی‌تواند بجنگند، تصور کنید چقدر به آمریکا وابسته شده‌اند، بدون اینکه مجموعه صنعتی نظامی خود را توسعه دهند.

او ادامه داد: «بله، آنها چند تانک دارند، تعداد کمی؛ و چیز‌های دیگری، حتی سلاح هسته‌ای. آنها فقط یک پنجم یا یک هفتم سلاح‌های روسیه را دارند. آنها این سلاح‌ها را دارند، اما فقط برای خودشان.»

وی تأکید کرد: «به همین دلیل است که دونالد اینگونه رفتار می‌کند. گاهی اوقات خوشایند نیست، اما چه باید کرد؟ شما وابسته شده‌اید و حالا باید عواقب کارهایتان را تحمل کنید. علاوه بر این، شما فرصت داشتید که جنگ را از سال ۲۰۱۵ متوقف کنید (با توافق‌نامه‌های مینسک). اما شما در مینسک جمع شدید تا روسیه را فریب دهید. اشکالی ندارد، آن زمان روسیه را فریب دادید؛ و حالا این عواقب آن است.»