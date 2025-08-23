کد خبر: 1314158
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۳
سرخابی‌ها در نقل‌وانتقالات؛ پایان خوب بهتر از شروع خوب

سرخابی‌ها در نقل‌وانتقالات؛ پایان خوب بهتر از شروع خوب استقلال با وجود شروع سوت و کور در پنجره نقل‌وانتقالاتی تابستانی، توانست بازیکنان اسم و رسم‌دارتری نسبت به رقیب سنتی به خدمت بگیرد.

جوان آنلاین: پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی فوتبال ایران در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در پایان روز ۲۹ مرداد بسته شد و باشگاه‌ها از این پس برای خرید نفرات جدید، تنها می‌توانند چشم امید به جذب بازیکنان آزاد و بدون تیم داشته باشند.

در پنجره‌ای که گذشت، استقلال و پرسپولیس مسیری کاملاً متفاوت را دنبال کردند. از روزهای پایانی اردیبهشت که آبی‌ها درگیر جام حذفی بودند و در نهایت جام قهرمانی رقابت‌ها را نیز فتح کردند، نقل‌وانتقالات پرسپولیس استارت خورد و فصل فوتبالی هنوز تمام نشده بود که رضا درویش با بیفوما، نیازمند، فخریان، کاظمیان، محمد حسین صادقی و شکاری قرارداد بست.

استقلال اما روز ۲۱ خرداد از اولین خرید خود یعنی امیرمحمد رزاقی‌نیا رونمایی کرد و دومین خرید آبی‌ها (عارف آقاسی) با وجود درخواست مالی بالای را می‌توان به پای تلاش باشگاه برای پایان دادن به اعتراض هواداران نوشت. در همین روزها بود که زمزمه‌هایی مبنی بر جدایی ستاره‌های استقلال به گوش می‌رسید و هواداران را بیش از پیش ناامید می‌کرد.

گروهی از هواداران استقلال که زمزمه‌های خرید سرژ اوریه مدافع سابق تاتنهام و PSG را می‌شنیدند، هر روز مقابل ساختمان باشگاه علیه مدیران شعار می‌دادند و ساکنان محله سعادت آباد را «کلافه» کرده بودند. غافل از اینکه ورق برمی‌گردد و مذاکرات مقامات استقلال در آخرین روزهای نقل‌وانتقالات به ثمر می‌نشیند.

در شرایطی که تجمع هواداران به ساختمان هلدینگ خلیج فارس (مالک استقلال) رسیده بود، شرایط از روزهای بعدی کاملاً متفاوت دنبال شد. خرید رستم آشورماتوف، آنتونیو آدان و حسین گودرزی و خروج آرش رضاوند، ایمان سلیمی، رافائل سیلوا و مسعود جوما که فصل نه‌چندان درخشانی را پشت سر گذاشته بودند، استقلال را به ساحل آرامش برگرداند.

بعد از انتخاب وحید هاشمیان به‌عنوان سرمربی پرسپولیس، مدیران این باشگاه فقط سه بازیکن به خدمت گرفتند. حسین ابرقویی، سرژ اوریه و مارکو باکیچ با نظر «هلی‌کوپتر» به جمع سرخپوشان ملحق شدند که در این میان، بازی کردن اوریه به دلیل ابتلا به هپاتیت قطعی نیست.

ماشین استقلال در نقل‌وانتقالات در نیمه دوم مرداد سرعت گرفت و با پیوستن نفراتی چون سعید سحرخیزان، داکنز نازون، یاسر آسانی و موسی جنپو، ساپینتو حالا تیمی پُرستاره در اختیار دارد که می‌تواند به موفقیت در لیگ قهرمانان آسیا ۲ هم امیدوار باشد. مدیران پرسپولیس اما باید طعنه هواداران خودی و غیرخودی بابت جذب اوریه بدون تست پزشکی یا شکست در خرید مغانلو را بشنوند.

جالب اینجاست که مدیران هر دو باشگاه در برهه‌های مختلف، با شعار «حیا کن، رها کن» هواداران تیم خود مواجه شدند. علی نظری جویباری نتوانست فشارهای ابتدای نقل‌وانتقالات را تاب بیاورد و از مدیرعاملی استقلال استعفا کرد. درویش هم که با خریدهای اردیبهشت برای خودش حاشیه امنیت متصور بود، نتوانست قرارداد همه بازیکنان پرسپولیس را پیش از دیدار با فجر سپاسی ثبت کند و حالا تیغ تیز انتقادات و شعارهای هواداران را تحمل می‌کند.

رویه‌ای که سرخابی‌ها از شروع تا انتهای نقل‌وانتقالات تابستانی پیمودند و تیمی که ساخته‌اند، حقیقت جمله «پایان خوب بهتر از شروع خوب است» را نشان می‌دهد. هواداران استقلال به پشتوانه خریدهای خوب باشگاه حالا برای قهرمانی لیگ و پاک کردن خاطرات تلخ فصل گذشته رویاپردازی می‌کنند؛ پرسپولیسی‌ها هم امیدوارند تیم هاشمیان بتواند بر عملکرد نه‌چندان مطلوب باشگاه در نقل‌وانتقالات غلبه کرده و مانند تیمی در اندازه قهرمانی عرض اندام کند.

برچسب ها: پرسپولیس ، استقلال ، لیگ برتر
