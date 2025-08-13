پیوستن هافبک سابق استقلال تهران به استقلال خوزستان

جوان آنلاین: محمدحسین زواری که سابقه حضور در رده‌های پایه سایپا و تیم‌های بزرگسالان صنعت نفت آبادان، استقلال تهران و هوادار را در کارنامه دارد، با عقد قراردادی به عضویت استقلال خوزستان درآمد.

به گزارش ایسنا، زواری همچنین تجربه بازی در تیم‌های ملی جوانان و امید ایران را نیز دارد.

بر اساس این گزارش، استقلال خوزستان تاکنون حجت احمدی، حمید بوحمدان، محمد اهل شاخه، محمد مهدی احمدی، محمدجواد کیا، پوریا بالی لاشک، قاسم لطیفی، جلالی‌وند، ابوالفضل سلیمانی، محمد شریفی، مهدی موسوی، محمدرضا فلاحیان، حسین درویشی و محمدحسین زواری را به خدمت گرفته است.