حتما برایتان پیش‌آمده درست در زمانی که به یک‌چیزی علاقه‌مند شده‌اید و دنبال یک موضوع خاص باشید و درحالی‌که دارید وب‌گردی می‌کنید مدام درباره آن چیز یا موضوع تبلیغات نمایش داده بشود و برایتان سؤال پیش‌آمده چگونه ردیاب‌های تبلیغاتی این کار را انجام می‌دهند و چگونه می‌شود از شرشان خلاص شد؟



به گزارش ایسنا، پاپ‌آپ‌ها صفحاتی تبلیغاتی هستند که وقتی کاربران سایت مورد نظر خود را باز می‌کنند ناخواسته آن‌ها را به صفحات تبلیغاتی خود راهنمایی می‌کنند؛ اساسا دو روش برای حل مشکل ظاهر شدن صفحات پاپ‌آپ وجود دارد؛ یکی روش استفاده از تنظیمات مرورگر و دیگری استفاده از پلاگین‌هاست.



امروزه شرکت‌های بزرگ برای ارسال هدفمند تبلیغات مرتبط باعلاقه‌مندی‌های شما اطلاعاتتان را از فعالیت‌هایتان در فضای مجازی جمع‌آوری می‌کنند. به این پروسه Ad Tracking گفته می‌شود حالا شاید بگویید اصلاً دوست ندارید این اطلاعات در اختیار این شرکت‌ها قرار بگیرد و چگونه باید این پروسه را متوقف کنیم؟



علی‌اصغر زارعی-مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی - مهندسی فناوری و اطلاعات در گفتگو با ایسنا، درباره راهکار‌های متوقف کردن این موضوع در دستگاه‌های هوشمند اظهار کرد: برای متوقف کردن Ad Tracking در سیستم‌عامل IOS وارد تنظیمات بشوید و به قسمت Privacy & Security بروید و گزینه Apple Advertising را انتخاب کنید و در آخر گزینه Personalized Ads را غیرفعال کنید.



وی افزود: همچنین در مرورگر کروم ابتدا وارد تنظیمات این مرورگر شوید و در منوی سمت راست روی گزینه You and Google بزنید بعد وارد بخش Manage You Google Account بشوید به قسمت Privacy & Personalization بروید و به بخش Ad Personalization بروید و در آخر هم گزینه‌ی My Ad Center را غیرفعال کنید.



زارعی گفت: در مرورگر فایرفاکس تنها لازم است وارد تنطیم آن شود و سپس به بخش Privacy & security بروید و در قسمت Enhanced Tracking Protection یکی از گزینه‌های Standard یا Strict را انتخاب کنید، اما انتخاب گزینه Strict نسبت به Standard ردیاب‌های تبلیغاتی بیش‌تری را مسدود می‌کند.



در نهایت برای متوفق کردن Ad Tracking در مرورگر سافاری هم لازم به قسمت تنظیمات مراجعه کرده و در بخش Privacy & Security گزینه‌های Prevent Cross – Site Tracking و Hide IP Address From Tracker را فعال کنید.