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تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۸
سیاست » اخبار کلی

فراخوان تهیه «برنامه پنج ساله اول توسعه فلسطین» منتشر شد

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به شواهد فروپاشی رژیم غاصب و کودک‌کش اسرائیل و در راستای کمک به مردم مظلوم فلسطین، فراخوان علمی سه زبانه‌ای برای تهیه برنامه پنج ساله اول توسعه فلسطین آزاد، منتشر کرد.

جوان آنلاین: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به شواهد فروپاشی رژیم غاصب و کودک‌کش اسرائیل و در راستای کمک به مردم مظلوم فلسطین، فراخوان علمی سه زبانه‌ای برای تهیه برنامه پنج ساله اول توسعه فلسطین آزاد، منتشر کرد.

به گزارش تسنیم، متن فارسی این فراخوان به شرح زیر است.

دانشگاه‌های محترم کشور‌های اسلامی و منطقه
مجالس محترم کشور‌های اسلامی و منطقه
مراکز محترم پژوهشی کشور‌های اسلامی و منطقه
پژوهشگران و نخبگان محترم آزاده جهان

با سلام و احترام؛
نظر به اینکه تمامی شواهد نشان می‌دهد فروپاشی رژیم غاصب و کودک‌کش اسرائیل به انتهایی‌ترین مراحل خود رسیده است، ضروری است به منظور کمک به مردم مظلوم فلسطین، طراحی‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی لازم برای اداره فلسطین بعد از آزادی در اسرع وقت در دستور کار مراکز علمی، تحقیقاتی و پژوهشگران جهان اسلام قرار گیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تهیه و تدوین برنامه پنجساله اول توسعه فلسطین آزاد را در دستور کار خود در سال جاری قرار داده و با راه‌اندازی دبیرخانه علمی تدوین این برنامه، آمادگی دارد برنامه‌ها و طرح‌های پیشنهادی سایر مراکز تحقیقاتی را در پنج محور زیر دریافت کند:


۱- برنامه‌های اقتصادی
۲- اقدامات زیربنایی و زیرساختی
۳- اولویت‌های سیاسی داخلی و بین‌المللی
۴- برنامه‌ر‌یزی اجتماعی
۵- سیاست‌های فرهنگی


پژوهشگران عزیز می‌توانند طرح‌ها و مقالات خود را حداکثر تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲، به آدرس اینترنتی farakhan_info@mrc.ir ارسال نمایند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
جمهوری اسلامی ایران

متن عربی این فراخوان به شرح زیر است؛

الجامعات المحترمة فی الدول الإسلامیة والمنطقة
المجالس الموقرة للدول الإسلامیة والمنطقة
مراکز بحثیة موقرة فی الدول الإسلامیة والمنطقة
الباحثون والنخب الأحرار المحترمون فی العالم

تحیة طیبة، وبعد
بما أن کل الأدلة تشیر إلى أن انهیار الکیان الغاصب القاتل للأطفال وصل إلى مراحله الإخیرة، و یجب من أجل مساعدة الشعب الفلسطینی المظلوم أن یتم وضع خطط التنمیة الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة اللازمة لإدارة فلسطین بعد تحریر‌ها على أجندة المراکز العلمیة والبحثیة والباحثین فی العالم الإسلامی فی أسرع وقت ممکن. لقد وضع مرکز الأبحاث التابع لمجلس الشوری الإسلامی إعداد وتجمیع الخطة الخمسیة الأولى لتنمیة فلسطین الحرة على جدول أعماله هذا العام. کما أنّه على استعداد لاستقبال البرامج والخطط المقترحة من المراکز البحثیة الأخرى فی المحاور الخمسة التالیة وذلک عبر إنشاء الأمانة العلمیة لتجمیع هذا البرنامج:
۱- البرامج الاقتصادیة
۲- تدابیر البنیة التحتیة
۳- الأولویات السیاسیة المحلیة والدولیة
۴- التخطیط الاجتماعی
۵- السیاسات الثقافیة
یمکنک عزیزی الباحث إرسال درساتک ومقالاتک إلى عنوان الإنترنت Farakhan_info@mrc.ir حتى الأسبوع الأخیر من شهر مارس ۲۰۲۴ على أبعد تقدیر.
مرکز أبحاث مجلس الشوری الإسلامی
للجمهویة الإسلامیة فی إیران

متن انگلیسی این فراخوان به شرح زیر است؛

trilingual scientific call of the Islamic Parliament Research Center of Iran (IPRC) for preparing the first five -year development plan of free Palestine. prestigious

universities of Islamic countries and the region,
Parliamentary Union of the OIC Member State (PUIC) ,
International and Regional Research Centers and Institutes of Islamic countries and the region,
Noble researchers and elites of the world

Warm Greetings from the Islamic Parliament Research Center of Iran, Due to the obvious evidences that infanticider and usurper regime of Israel is getting to its last stage of collapse, with the purpose of helping the oppressed Palestinian people, it is indispensable for research centers, scientific centers and the researchers of the Islamic World for preparing and compiling sociocultural, economic and political development plans for administrating the free Palestine as soon as possible. The Islamic Parliament Research Center of Iran (IPRC) has put the preparation and compilation of the first five-year development plan of Free Palestine on its agenda for this year and with launching an academic mailroom for codifying a program is ready to receive all proposed plans of research centers on these five topics:
• Economic plans
• Infrastructural plannings
• National and Int’l political priorities
• Social planning
• cultural policies
Researchers can send their plans and articles to the farakhan_info@mrc.ir until the March ۱۹, ۲۰۲۴.
The Islamic Parliament Research Center of Iran (IPRC)

برچسب ها: فلسطین ، مجلس شورای اسلامی ، اسرائیل
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