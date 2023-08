به گزارش جوان آنلاین به نقل از ایرنا، رایلی کیو دختر لیزا ماری پریسلی خواننده و ترانه‌سرای آمریکایی است. پریسلی پس از جدایی از مایکل جکسون با نیکلاس کیج ازدواج کرده بود. رایلی از دو ناپدری خود مایکل جکسون و نیکلاس کیج به عنوان ناپدری‌های وحشی نام برده و گفته که این‌ها هم معروف بودند و هم نه.



او دوست دارد با نیکلاس کیج فیلمی بسازد. رایلی در گفتگو با Vanity Fair، نیکلاس کیج را بازیگر بزرگی خوانده و گفته من چند ناپدری وحشی داشته‌ام که هم معروف بودند و هم نه.



نیکلاس کیج که بیشتر برای فیلم‌هایی، چون ماه‌زده- Raising Arizona، Moonstruck و تغییر چهره - Face/Off شناخته می‌شود به تازگی به عرصه بازیگری دراماتیک بازگشته است. او اوایل امسال در نقش دراکولا در رنفیلد ظاهر شد. همچنین در فلش و در نقش سوپرمن ظاهر شد.



گفته می‌شود که او قرار است در آینده نقش یک قاتل اهل منطقه ساحل را در The Retirement Plan بازی کند.



رایلی کیو با بازی در مایک جادویی کار خود را شروع کرد. همچنین در فیلم‌هایی، چون مکس دیوانه: جاده خشم اثر جورج میلر در سال ۲۰۱۵ و آن شب می‌آید کار لوگان لاکی بازی کرد.



او نقش اصلی سریال دیزنی جونز و شش نفر را بازی کرد؛ دیزی جونز و شش نفر (Daisy Jones & The Six) با محوریت یک گروه موسیقی از سرویس استریم آمازون پرایم پخش شد. سریالی که از یک رمان بسیار محبوب اقتباس کرده است.



Daisy Jones & The Six رمانی بود که اوایل سال ۲۰۱۹ توسط تیلور جنکینز رید منتشر شد و حسابی سروصدا کرد. این شهرت و محبوبیت در حدی بود که توانست در مسابقات و رقابت‌های مختلف (به‌عنوان مثال سایت گودریدز)، جایزه بهترین کتاب تاریخی سال را دریافت کند.