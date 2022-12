﻿ خبری از "جنگ جهانی سوم" در فهرست بلند اسکار نیست

روز گذشته درحالی فهرست بلند نود و پنجمین دوره از رقابت‌های اسکار اعلام شد که در این فهرست اگرچه سهم فیلم‌های غیرآمریکایی یا همان بین‌المللی‌ها بسیار بالاست اما خبری از نام ساخته هومن سیدی یعنی "جنگ جهانی سوم" در آن نیست.

آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار در فهرست بلند اولیه خود که برای رقابت‌های نود و پنجمین دوره خود از فیلم‌های بخش بین‌المللی معرفی کرده امسال نام 15 نامزد اولیه را به این ترتیب اعلام کرده است:

آرژانتین (آرژانتین، 1985)، اتریش (کورساژ)، بلژیک (نزدیک)، کامبوج (بازگشت به سئول)، دانمارک (عنکبوت مقدس)، فرانسه (سنت عمر)، آلمان (همه چیز آرام در جبهه غرب)، هند (آخرین نمایش فیلم)، ایرلند (دختر آرام)، مکزیک (باردو)، وقایع‌نگاری اشتباه مشتی حقیقت (مکزیک)، مراکش (کفتان آبی)، پاکستان (جویلند)، لهستان (EO)، کره جنوبی (تصمیم به ترک کردن) و سوئد (توطئه قاهره)؛

از این رو با درنظر گرفتن اعلام نام فیلم عنکبوت مقدس در فهرست بلند بخش بین‌المللی اسکار امسال برخی از منتقدان بر این باورند که تصمیم‌گیری هدفمند و جانب‌دارانه‌ای انجام شده است و فهرست بالا 15 فیلمی هستند که در فهرست کوتاه شاخه بهترین فیلم بین‌المللی اسکار 2023 قرار گرفته‌اند و برای رسیدن به فهرست پنج نامزد نهایی رقابت خواهند کرد.



گروهی از منتقدان با استناد به برخی آمارهای موجود از اسامی اعلام‌شده در اولین فهرست اسکار امسال می‌گویند: اولین حضور برخی کشورها در اسکار امسال نشان می‌دهد فعالیت و تلاش آنها قابل توجه بوده تا بتوانند بعد از مدت‌ها خودشان را مطرح کنند، به‌این‌ترتیب؛ هند با آخرین نمایش فیلم (لاگان آخرین فیلم فهرست نهایی در سال 2001 بود)، مراکش با کافتان آبی (عمر مرا کشت، 2011)، کامبوج با بازگشت به سئول (تصویر گمشده، 2013)، ایرلند با دختر آرام (ویوا در 2015)، و آرژانتین با آرژانتین، 1985 (قصه‌های وحشی در سال 2014).

نکته جالب توجه در اسکار امسال این است که سه فیلم برگزیده در این بخش (آلیس دیوپ با فیلم سنت عمر فرانسوی، ماری کروتزر با فیلم کورساژ اتریشی و مریم توزانی با فیلم The Blue Caftan مراکشی) توسط زنان کارگردانی شده‌اند.

از سوی دیگر در بخش فیلم مستند، هشت فیلم از 15 انتخاب نیز توسط زنان کارگردانی شده‌اند، از جمله برنده شیر طلایی ونیز امسال، All The Beauty And The Bloodshed، در حالی که چهار فیلم توسط افراد رنگین‌پوست کارگردانی شده‌اند.

لازم به یادآوری است رأی‌گیری نامزدها از 12 تا 17 ژانویه در سال جدید انجام می‌شود. نامزدها در 24 ژانویه اعلام می‌شوند و نمایش در 12 مارس در هالیوود برگزار می‌شود، همه تاریخ‌ها 2023 هستند.