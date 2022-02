سرویس جامعه جوان آنلاین: بررسی ۲۶ مطالعه که شامل بیش از ۵۶۰۰ بیمار کرونایی بستری شده در بیمارستان بود، نشان داد که مصرف ریزمغذی‌های تقویت‌کننده سیستم ایمنی مانند ویتامین C، ویتامین D و زینک، احتمال مرگ بیمار بر اثر کووید ۱۹ را کاهش نمی‌دهد.



در اوایل پاندمی، ارائه دهندگان مراقبت‌های بهداشتی انواع ریزمغذی‌ها را به عنوان درمان‌های بالقوه برای بیماری کووید ۱۹ امتحان کردند. اخیراً، برخی مکمل‌ها به عنوان جایگزینی برای واکسن‌های ایمن و اثبات شده معرفی شده اند.



با این حال، دکتر «عزیزالله بران»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه تولدو اوهایو آمریکا، می‌گوید: «بسیاری از مردم این تصور غلط را دارند که اگر زینک، ویتامین D یا ویتامین C مصرف کنند، می‌توانند به پیامد بالینی کووید ۱۹ کمک کنند. اما تاکنون صحت این موضوع تأیید نشده است.»



یافته‌ها نشان داد هیچ کاهشی در مرگ و میر افرادی که تحت درمان با ویتامین D، ویتامین C یا زینک بودند در مقایسه با بیمارانی که یکی از این سه مکمل را دریافت نکردند، وجود نداشت.



تجزیه و تحلیل آن‌ها نشان داد که درمان با ویتامین D ممکن است با نرخ کمتر لوله گذاری برای تنفس مصنوعی و اقامت کوتاه‌تر در بیمارستان همراه باشد، اما برای تأیید این یافته به مطالعه دقیق‌تری نیاز است.



ویتامین C و زینک با اقامت کوتاه‌تر در بیمارستان یا کاهش احتمال نیاز بیمار به دستگاه تنفس مصنوعی مرتبط نبودند.



محققان هشدار می‌دهند که این مطالعه نباید به این صورت تفسیر شود که مکمل‌های ویتامین و مواد معدنی مضر هستند یا باید از مصرف آن‌ها پرهیز کرد، بلکه واضح است که این مکمل‌ها در پیشگیری از مرگ و میر ناشی از کووید ۱۹ مؤثر نیستند.