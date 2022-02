سرویس جامعه جوان آنلاین: به نقل از هلث‌نیوز، بر اساس آمار منتشر شده توسط ایالات متحده در زمینه بیماری‌های روانی بیش از ۴۰ میلیون بزرگسال در این کشور زندگی می‌کنند که اندکی بیش از ۱۹ درصد آنان از نوعی اختلال اضطراب رنج می‌برند. این اختلال‌ها شامل اختلال اضطراب عمومی، اختلال اضطراب اجتماعی، اختلال هراس و فوبیاهاست. البته وزارت بهداشت و خدمات انسانی، اختلال وسواس اجباری و اختلال استرس پس از سانحه را نیز به این فهرست اضافه کرده است.



بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ جان بسیاری از افراد را در سراسر جهان گرفته و بر نگرانی‌ها افزوده است. نظرسنجی انجمن روان‌پزشکی آمریکا در ماه می ۲۰۲۱ نشان داد ۶۴ درصد از آمریکایی‌ها نگران ابتلای عزیزان‌شان به ویروس کرونا هستند و ۴۱ درصد نیز نسبت به سال گذشته اضطراب بیشتری را تجربه کرده‌اند.



محققان اظهار کردند: غذا‌ها و نوشیدنی‌ها درمانی برای کاهش اضطراب یا افسردگی نیستند، اما می‌توانند در کاهش سطح اضطراب و کسب آرامش تاثیر بگذارند که ذیل برخی از این مواد غذایی مفید معرفی شدند.



میوه‌ها و سبزی‌های خام



نتایج مطالعه‌ای که در آوریل ۲۰۱۸ در مجله Frontiers in Psychology منتشر شد نشان داد مصرف میوه و سبزی خام می‌تواند علائم افسردگی را کاهش دهد و منجر به ایجاد خلق‌وخوی مثبت و رضایت از زندگی در میان بزرگسالان جوان شود.



برترین غذا‌های مرتبط با سلامت روانی بهتر سیب، موز، هویج، مرکبات، خیار، سبزی‌های برگ تیره مانند اسفناج، انواع توت، گریپ‌فروت، کاهو و کیوی است.



تخم کدو و کدو حلوایی



ماکسین اسمیت، متخصص تغذیه در کلینیک کلیولند اوهایو، می‌گوید: حدود نیمی از جمعیت ایالات متحده کمبود منیزیم دارند. منیزیوم یک ماده معدنی ضروری است که بدن ما نمی‌تواند آن را بسازد. با افزایش غذا‌های فرآوری شده مصرف منیزیم کاهش یافته است.



حفظ سطح منیزیم سالم به کاهش تحریک‌پذیری در مغز کمک می‌کند.



نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که سطوح پایین منیزیم با اضطراب و سایر اختلالات خلقی مرتبط است.



غذا‌های تخمیرشده



غذا‌های تخمیری سالم ممکن است میکروبیوم روده شما (ترکیب متنوعی از میکروارگانیسم‌های ساکن در روده) را با میکروب‌های سالم یا پروبیوتیک‌ها پر کنند که به کاهش اثرات استرس کمک می‌کنند.



غذا‌های تخمیر شده شامل سرکه سیب، کفیر و ماست می‌شود.



گردو



ابی گلمن، متخصص تغذیه در شهر نیویورک، می‌گوید: گردو منبع عالی آلفالینولنیک اسید است و می‌تواند به عنوان یک تقویت‌کننده خلق‌وخوی عمل کند.



نتایج مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۹ در مجله Nutrients نشان داد که گردو می‌تواند به مبارزه با افسردگی کمک کند.



غذا‌های غنی از ویتامین سی



مصرف غذا‌های غنی از ویتامین C و سایر آنتی‌اکسیدان‌ها می‌توانند علائم اضطراب را کاهش دهد. نتایج بررسی منتشر شده در سال ۲۰۲۰ مجله BMC Psychiatry نشان داد کمبود ویتامین C با خلق‌وخوی نامطلوب و اثرات شناختی مرتبط است.



میوه‌ها و سبزی‌های سرشار از ویتامین C شامل کلم بروکلی، طالبی، گل کلم، گریپ‌فروت، کیوی، فلفل‌های سبز و قرمز، اسفناج و گوجه فرنگی است.



غلات کامل



غذا‌های سبوس‌دار فواید تغذیه‌ای زیادی داشته و مقدار زیادی فیبر را فراهم می‌کند که برای عملکرد روده مهم است و منابع خوبی از ویتامین B است.



غذا‌هایی مانند برنج قهوه‌ای و جو دوسر شامل غلات کامل است. بر اساس نتایج تحقیقات خوردن غلات کامل نیز می‌تواند اثر آرام‌بخشی داشته باشد، زیرا کربوهیدرات‌ها میزان سروتونین را در مغز افزایش می‌دهد و این عملکرد می‌تواند احساس آرامش را تقویت کند.



چای



کارمان مایر، متخصص تغذیه در ایالات متحده، گفت: اگر قبل از خواب احساس اضطراب یا استرس می‌کنید، چای می‌تواند به آرامش ذهن و آرامش بدن کمک کند.



مایر افزود: چای دارای منتول (شل‌کننده طبیعی عضلات) است. البته می‌توانید چای گیاهی و بدون کافئین مصرف کنید تا نگران بیداری بر اثر کافئین نباشید.



شیر



بر اساس نتایج بررسی منتشر شده در فوریه ۲۰۲۱ در مجله Sleep Medicine Reviews، ویتامین D ممکن است در تقویت خلق‌وخوی و بهبود خواب مفید باشد.



کریستین کرک پاتریک، متخصص تغذیه در کلینیک کلیولند در اوهایو، در این خصوص می‌گوید: نتایج برخی تحقیقات نشان می‌دهد ویتامین D می‌تواند به کاهش علائم افسردگی کمک کند.



شکلات تلخ



نتایج تحقیقات منتشر شده در سال ۲۰۱۹ در مجله Depression & Anxiety خبر خوبی را ارائه می‌دهد که این خوراکی خوشمزه ممکن است با کاهش احتمال علائم افسردگی بالینی مرتبط باشد.