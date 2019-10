﻿ هشدار! این ۱۷ اپلیکیشن را حذف کنید

سرویس جامعه جوان آنلاین: از آنجایی که امنیت سایبری و حفاظت از حریم خصوصی کاربران در سال‌های اخیر اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرده و از طرفی دیگر، نفوذ و هجوم هکر‌ها برای انتشار بدافزار، ویروس و سرقت‌های اطلاعاتی نیز تشدید شده است، بسیاری از کارشناسان و متخصصان فعال در حوزه فناوری با بررسی اپلیکیشن و نرم افزار‌های مختلف موجود در فروشگاه‌های آنلاین و اینترنتی، وضعیت امنیتی آن‌ها را مورد تحلیل و آنالیز قرار می‌دهند و در صورت مواجهه و رویارویی با موارد مشکوک و آسیب پذیری‌های امنیتی، آن را به شرکت‌های توسعه دهنده مذکور اطلاع داده و به کاربران نیز با انتشار گزارش‌های به روزرسانی شده، هشدار می‌دهند تا هر چه سریعتر اپلیکیشن‌های مذکور را از گوشی و دستگاه خود حذف کنند.



بر اساس گزارش وب سایت bgr، این کارشناسان به تمامی کاربران گوشی‌های هوشمند آیفون که ۱۷ اپلیکیشن زیر را بر روی دستگاه خود دانلود و نصب کرده اند، هشدار داده و اعلام کرده اند که هرچه سریعتر به حذف و لغو نصب آن‌ها اقدام کنند:



۱. RTO Vehicle Information



۲. EMI Calculator & Loan Planner



۳. File Manager – Documents



۴. Smart GPS Speedometer



۵. CrickOne – Live Cricket Scores



۶. Daily Fitness – Yoga Poses



۷. FM Radio – Internet Radio



۸. My Train Info – IRCTC & PNR



۹. Around Me Place Finder



۱۰. Easy Contacts Backup Manager



۱۱. Ramadan Times ۲۰۱۹،



۱۲. Restaurant Finder – Find Food



۱۳. BMI Calculator – BMR Calc



۱۴. Dual Accounts



۱۵. Video Editor – Mute Video



۱۶. Islamic World – Qibla



۱۷. Smart Video Compressor



این کارشناسان که در موسسه تحقیقاتی Wandera فعالیت می‌کنند، پس از انتشار فهرستی از ۱۷ اپلیکیشن آلوده به بدافزار، خاطرنشان کرده‌اند که توسعه‌دهندگان آن‌ها قوانین و مقررات فروشگاه آنلاین و اینترنتی اپ استور اپل را نادیده گرفته و آن‌ها را زیرپا گذاشته بودند.