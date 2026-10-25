ادعای روبیو درباره بازگشت ماچادو به ونزوئلا

وزیر خارجه آمریکا ادعا کرد بازگشت رهبر مخالفان ونزوئلا به این کشور آمریکای لاتین، نتیجه مستقیم مذاکرات مورد حمایت ایالات متحده است.

جوان آنلاین: مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: شرایطی که امکان بازگشت امن خانم ماچادو به ونزوئلا را فراهم می‌کند، نتیجه مستقیم مذاکرات مورد حمایت ایالات متحده است که تاکنون شاهد آزادی صد‌ها زندانی سیاسی و بازگشت صد‌ها چهره مخالف سیاسی از تبعید بوده است.

به گزارش ایسنا، وزیر خارجه آمریکا در ادامه مدعی شد: ایالات متحده انتظار دارد که آزادی‌های همه بخش‌های سیاست ونزوئلا همچنان محترم شمرده شود. به همین ترتیب، ما از همه بازیگران سیاسی انتظار داریم که از این مذاکرات حمایت کنند؛ مذاکراتی که بهترین فرصت برای ونزوئلا در سی سال گذشته برای انتخابات آزاد و عادلانه و دموکراسی پایدار است.

ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان ونزوئلا پیشتر در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد: من اینجا هستم! با همه شما!

خبرگزاری رویترز اواخر ماه ژوئن به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید گزارش داد تلاش مجدد ماچادو برای بازگشت به کشورش پس از زلزله‌های ویرانگر در ونزوئلا، مقامات ارشد ایالات متحده را «ناامید» کرده است.

ماریا کورینا ماچادو پیشتر در ماه فوریه با اشاره به روزی که نیرو‌های آمریکایی، نیکولاس مادورو رئیس‌جمهور سابق ونزوئلا و همسرش را ربودند و به کاراکاس، پایتخت ونزوئلا حمله کردند، در اظهارنظری گفت: ما از اقدامات آمریکا در ۳ ژانویه بسیار سپاسگزاریم!