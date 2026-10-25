ادامه حملات یمن به فرودگاه‌های عربستان و محدودیت‌های عملیاتی فرودگاه ملک خالد ریاض، شرکت ریاض‌ایر را به انتقال ۶ مسیر پروازی به فرودگاه القصیم در ۴۰۰ کیلومتری پایتخت وادار کرده است.

جوان آنلاین: ادامه حملات یمن به اهدافی در عربستان و اختلال در فعالیت فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض، شرکت هواپیمایی ریاض‌ایر را وادار کرده است بخشی از پرواز‌های خود را به فرودگاه القصیم در حدود ۴۰۰ کیلومتری پایتخت منتقل کند.

به گزارش فارس، این تصمیم منجر به این شده که مسافران برای رسیدن به هواپیما با یک سفر زمینی ۴.۵ ساعته مواجه شوند.

براساس اطلاعیه رسمی ریاض‌ایر، از ۲۵ اکتبر (امروز)، پرواز‌های این شرکت در ۶ مسیر قاهره، جده، داکا، لندن هیترو، لاهور و اسلام‌آباد به‌جای فرودگاه ملک خالد از فرودگاه القصیم انجام می‌شود.

این شرکت اعلام کرده است مسافرانی که سفر خود را از ریاض آغاز می‌کنند، می‌توانند در هتل اینترکانتیننتال در ریاض پذیرش شوند و سپس با اتوبوس رایگان شرکت به فرودگاه القصیم منتقل شوند.

ریاض‌ایر در برنامه جدید خود زمان حرکت اتوبوس را ۶ ساعت و ۱۵ دقیقه پیش از پرواز اعلام کرده و گفته است مسیر زمینی تا فرودگاه القصیم حدود ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه طول می‌کشد؛ بنابراین مسافری که قرار بود سفر هوایی خود را از پایتخت عربستان آغاز کند، اکنون باید ابتدا چند ساعت در جاده باشد تا به فرودگاه جایگزین برسد.

این جابه‌جایی در شرایطی انجام شده که فرودگاه ملک خالد ریاض پس از حملات یمن با محدودیت‌های جدی عملیاتی مواجه شده است.

گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که حملات به فرودگاه ریاض موجب توقف یا لغو بخش قابل توجهی از پرواز‌ها شد و تهدید‌های جدید نیز همچنان امنیت این فرودگاه را تحت تأثیر قرار داده است.

این تصمیم نشان می‌دهد تبعات حملات یمن تنها به توقف یا لغو پرواز‌ها محدود نمانده و اکنون به تغییر محل مبدأ سفر‌های هوایی ریاض نیز رسیده است؛ به‌گونه‌ای که برای حفظ پروازها، مسافران باید بخشی از مسیر خود را به جای هواپیما، با اتوبوس طی کنند.

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