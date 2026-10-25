جوان آنلاین: فردا صبح ۴ آبان‌ماه علیرضا بیرانوند خود را به پادگان آموزشی آباده استان فارس معرفی خواهد کرد. پس از ثبت اعلام حضور، دروازبان تیم ملی جهت ادامه خدمت به باشگاه فجر سپاسی معرفی می‌شود.

به گزارش فارس، بیرانوند روز شنبه ۲ آبان پس از خداحافظی با بازیکنان و کادر فنی تراکتور، تبریز را به مقصد تهران ترک کرد. معاون سازمان وظیفه عمومی فراجا اعلام کرد که او سنوات مجاز تحصیلی خود را پشت سر گذاشته و برای تکمیل تحصیلات کارشناسی ارشد فرصت دارد، اما نمی‌تواند با ورود به مقطع دکترا، خدمت سربازی خود را به تعویق بیندازد؛ بنابراین بیرانوند باید حداکثر تا پایان شهریور ۱۴۰۵ وضعیت خدمت خود را مشخص می‌کرد. سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، گفته بود که "بیرانوند از اول مهر مشمول خدمت سربازی است. "

حالا او از حداکثر معافیت تحصیلی استفاده کرده است و هر سرباز برای گرفتن فوق‌لیسانس حداکثر ۶ سال نیاز دارد؛ لذا فردا با همراهی مدیرعامل فجر سپاسی به پادگان آباده خواهد رفت. منبع آگاه مدعی شد که "به جهت تأهل و داشتن فرزند مدتی از خدمت او به عنوان کسرخدمت کم خواهد شد. "