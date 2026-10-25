مشاور ارشد اردوغان از کار برکنار شد

مشاور ارشد رئیس‌جمهور ترکیه که نسبت به ممنوعیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان انتقاد کرده بود، از کار برکنار شد.

جوان آنلاین: روزنامه «ترکیه تودی» شامگاه یکشنبه نوشت: رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در تلاشی برای پایان دادن به اختلاف دیپلماتیک با آذربایجان بر سر ممنوعیت حجاب در مدارس باکو، اوکتای سارال، مشاور ارشد ریاست‌جمهوری را برکنار کرد.

به گزارش ایسنا، اوکتای سارال ضمن تایید برکناری خود، در پیامی گفت: من کاملا به تصمیم رئیس‌جمهور احترام می‌گذارم.

ترکیه تودی نوشت: این برکناری به منظور برآورده کردن خواسته‌های آذربایجان که پیوند‌های قومی، فرهنگی، مذهبی و تاریخی نزدیکی با ترکیه دارد، انجام شده است. آنکارا همچنین در تلاش است تا حضور الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان را در اجلاس سازمان کشور‌های ترک زبان که قرار است چند روز آینده در ترکیه برگزار شود، تضمین کند.