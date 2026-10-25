جوان آنلاین: یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن از سه عملیات نظامی منحصر‌به‌فرد علیه رژیم سعودی خبر داد.

بر اساس بیانیه اعلام شده، نیرو‌های مسلح یمن، سه عملیات نظامی منحصر‌به‌فرد با شلیک ده‌ها موشک بالستیک به اهداف سعودی انجام دادند.

این عملیات‌ها در پاسخ به تجاوزات و جنایات رژیم سعودی علیه مردم یمن صورت گرفته است.

نیرو‌های مسلح یمن در اولین عملیات خود، فرودگاه بین‌المللی «خالد» در ریاض (پایتخت دشمن ما، رژیم سعودی) را هدف قرار دادند که این عملیات با موفق انجام شد.

نیرو‌های مسلح یمن در عملیات دوم، آشیانه‌های هواپیماها، انبار‌های مهمات، مراکز کنترل پهپاد‌ها و مواضع مهم در پایگاه «خمیس مشیط» را هدف قرار دادند که اصابت‌ها دقیق و مستقیم بود.

در سومین عملیات نیرو‌های مسلح یمن، پایگاه نیروی دریایی جنوبی نیرو‌های مرزبانی در «جیزان» هدف قرار گرفت که اصابت دقیق بود و کشته‌ها و مجروحانی از میان نظامیان و افسران سعودی بر جای گذاشت.

نیرو‌های مسلح یمن تاکید کردند که همچنان به دفاع از کشور و ملت خود ادامه خواهیم داد، قاتلان کودکان و زنان را نخواهیم بخشید و اجازه نخواهیم داد دشمن سعودی بدون پاسخ‌های دردناک به خون‌ریزی ادامه دهد.

در بیانیه سخنگوی نیرو‌های مسلح آمده است که هشدار خود را به شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی و منطقه‌ای، پرسنل و مسافران تجدید می‌کنیم که از طریق فرودگاه بین‌المللی خالد در ریاض تردد نکنند، چرا که ناامن است.

نیرو‌های مسلح یمن تاکید کردند که آسمان عربستان ناامن است؛ به استثنای حریم هوایی اماکن مقدس در مکه مکرمه و مدینه منوره.