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تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۱
سیاست » اخبار کلی

تاکید رئیس جمهوری بر ارتقای آموزش، سلامت عمومی و مدیریت مصرف انرژی

3 رئیس جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ضرورت ارتقای فرهنگ عمومی، تقویت همدلی و نهادینه‌سازی صرفه‌جویی، سلامت مردم را اولویت اصلی دولت دانست و خواستار همکاری همه دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه‌های غربالگری سلامت کارکنان و مدیریت بهینه مصرف انرژی شد.

جوان آنلاین: جلسه هیات دولت عصر یکشنبه سوم آبان ۱۴۰۵به ریاست مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

به گزارش ایرنا، در ابتدای این جلسه، رئیس‌جمهوری ضمن استماع گزارش‌های اجرایی دستگاه‌های مختلف، با اشاره به نشست اخیر شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور، بر اهمیت دو محور اساسی «آموزش» و «سلامت» تأکید کرد.

رئیس‌جمهوری در تشریح محور نخست، آموزش مستمر و یادگیری سازمان‌یافته را کلید توسعه فرهنگ همزیستی دانست و تصریح کرد: باید بیاموزیم چگونه با محبت و همدلی در کنار یکدیگر زندگی کنیم، از تنش و نزاع بپرهیزیم و روحیه همکاری و همراهی را در جامعه نهادینه سازیم. دست یکدیگر را بگیریم و به‌ویژه در تعامل با مردم، احترام و محبت را سرلوحه قرار دهیم. تمام توان خود را صرف حل مشکلات و رفع گرفتاری‌های مردم کنیم. باید بیاموزیم کار تیمی و گروهی را چگونه انجام دهیم و امور را منظم و در زمان مقرر پیش ببریم. اینها همان اهدافی است که در بخش آموزش دنبال می‌کنیم.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی افزود: باید آموزش ببینیم که اسراف نکنیم و در تمام مراحل و بخش‌های زندگی، اصل صرفه‌جویی را رعایت کنیم. همچنین باید بیاموزیم چگونه به وطن خود عشق بورزیم. من همواره در اندیشه این موضوعات هستم و به همین دلیل، بیشترین تمرکز و تعامل من با وزارت آموزش و پرورش است.

رئیس‌جمهوری ادامه داد: حتی در سفر زیارتی اخیر به مشهد مقدس، ابعاد بخش آموزش و پرورش و برنامه‌ها و اقدامات صورت‌گرفته را برای تولیت آستان قدس تشریح کردم و آنان نیز علاقه‌مندی خود را برای همکاری در این زمینه اعلام کردند.

پزشکیان در تشریح محور دوم، سلامت مردم را اولویت اصلی دولت عنوان کرد و گفت: سلامت برای ما اصل است و باید زمینه‌های سلامت همگانی را فراهم کنیم. متأسفانه بیماری‌هایی وجود دارد که به سادگی قابل پیشگیری هستند، اما بسیاری از افراد نسبت به خطرات آنها بی‌توجه‌اند؛ مواردی، چون فشار خون، چربی خون و چاقی که زمینه‌ساز خطرات جدی هستند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنامه مفصلی برای بررسی، تست‌های دوره‌ای و غربالگری تدوین کرده است و تمامی دستگاه‌ها موظفند همکاری کامل داشته باشند تا تمامی کارمندان مورد بررسی و غربالگری قرار گیرند و با خیال آسوده نسبت به سلامت خود به ادامه فعالیت بپردازند.

رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم صرفه‌جویی در دستگاه‌ها تأکید کرد و افزود: در کنار این موارد، صرفه‌جویی را در دستگاه‌های خود فراموش نکنید. همچنین زمینه‌سازی برای اجرای طرح «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» را به شکلی دوستانه فراهم کنید تا امکان مشارکت داوطلبانه کارمندان در عدم استفاده از خودروی شخصی ایجاد شود. ما به طور مستمر در تلاش برای مدیریت بهینه انرژی در حوزه‌های بنزین، گازوئیل، برق، گاز و آب هستیم و در این مسیر، همکاری صدا و سیما نیز برای تحقق نتایج مطلوب در کشور ضروری است.

در ادامه جلسه، شهردار تهران گزارشی از اقدامات انجام‌شده در خصوص اجرای طرح تورم صفر با همکاری دولت ارائه داد که مورد بررسی اعضای هیئت دولت قرار گرفت.

همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه جلسه، گزارشی از روند سرشماری نفوس و مسکن ارائه کرد.

وی با اشاره به استفاده از آخرین تجارب جهانی، این طرح را کاملاً فنی، دقیق و شفاف توصیف کرد و افزود: در این سرشماری، ۳۰ دستگاه تمام اطلاعات و یافته‌های خود را در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دادند که این امر موجب ارتقا و تکمیل تمامی سامانه‌های دستگاه‌ها شد. با این توانایی ایجادشده، دیگر نیازی به انجام سرشماری در بازه‌های ۱۰ ساله نیست و امکان انجام این کار به صورت ماهانه میسر شده است. این رویکرد، لازمه یک نظام حکمرانی شفاف است و با اطلاعات دقیق، شفاف و به‌روز، مدیریت کشور آسان‌تر خواهد شد.

برچسب ها: رئیس جمهور ، مصرف انرژی ، سلامت عمومی
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