کد خبر: 1386777
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تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
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معاون وزیر آموزش و پرورش:

دستورالعمل زیست‌بوم جدید برنامه دوره اول ابتدایی ابلاغ شد

1 معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به تغییر محتوای کتب درسی در ارتباط با جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم اشاره کرد و گفت: در این زمینه، یک درس جدید درباره پیشرفت ایران و نقش رهبر شهید در آن برای کتاب «هدیه‌های آسمان» پایه پنجم و درسی جدید درباره مدرسه شجره طیبه میناب برای کتاب «هدیه‌های آسمان» پایه ششم نگارش شده‌است. 

معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به تغییر محتوای کتب درسی در ارتباط با جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم اشاره کرد و گفت: در این زمینه، یک درس جدید درباره پیشرفت ایران و نقش رهبر شهید در آن برای کتاب «هدیه‌های آسمان» پایه پنجم و درسی جدید درباره مدرسه شجره طیبه میناب برای کتاب «هدیه‌های آسمان» پایه ششم نگارش شده‌است. 
حجت‌الاسلام والمسلمین علی لطیفی درباره اقدامات و دستاورد‌ها در حوزه تحول برنامه درسی و به‌روزرسانی محتوای آموزشی، با اشاره به تغییرات محتوایی کتاب‌های درسی در ارتباط با جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم افزود: کتاب «آمادگی دفاعی» پایه نهم به‌صورت اساسی بازتألیف شده و درس «ایران پس از انقلاب اسلامی» در کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم تکمیل شده است. نگارش درس جدیدی با عنوان «جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ هشت‌ساله در جهان جدید» برای کتاب «تاریخ معاصر ایران» نیز از دیگر اقدامات این حوزه است. 
وی اضافه کرد: علاوه بر این، اصلاحات و تکمیل‌های متعددی در دیگر کتاب‌های درسی با توجه به این دو جنگ، نقش رهبر شهید و دیگر شهدا انجام شده و پیام و طرح پشت جلد تعدادی از عناوین کتاب‌های درسی نیز تغییر کرده‌است. معاون وزیر آموزش و پرورش یکی از محور‌های اصلی اقدامات را پیشبرد طرحواره تحول در برنامه درسی تا سطح مدرسه و آغاز اجرای زیست‌بوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدایی در حدود ۲۰۰ مدرسه کشور دانست؛ اقدامی که با تولید کتاب‌های درسی پایه‌های اول و دوم، تدوین راهنمای عمل برنامه درسی مدرسه‌ای و فراهم‌سازی سازوکار‌های پشتیبانی علمی و اجرایی همراه شده است. وی افزود: در همین راستا، انتخاب و آموزش راهبران برنامه درسی در سراسر کشور با همکاری معاونت آموزش ابتدایی و مرکز برنامه‌ریزی نیروی انسانی و با مشارکت معاونان آموزش ابتدایی و رؤسای ادارات دوره اول ابتدایی استان‌ها دنبال شده است. شبکه‌سازی میان راهبران و مسئولان نیز با هدف پیگیری مستمر اجرای برنامه، انتقال مسائل و چالش‌ها و تبادل تجربه‌های میدانی در دستور کار قرار دارد. رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل زیست‌بوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدایی با امضای وزیر آموزش و پرورش، گفت: ابلاغ دستورالعمل زیست‌بوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدایی با امضای وزیر آموزش و پرورش به‌عنوان چارچوب پشتیبانی علمی، راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی و سامانه پشتیبانی علمی این زیست‌بوم و تدوین پیش‌نویس اولیه ساماندهی زمان تربیت در دوره دوم ابتدایی، از دیگر اقدامات ما در این حوزه است. 
عضو شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش گفت: استمرار فعالیت کارگروه زیست‌فضای مجازی، فناوری‌های نوین و برنامه درسی، انجام مطالعات و تدوین پیش‌نویس‌های مرتبط با شایستگی‌های دیجیتال در برنامه درسی از دیگر محور‌های فعالیت‌های سازمان بوده‌است. 
لطیفی گفت: از جمله تولید مستند «۱۱:۲۰ به وقت میناب» ناظر به محتوا‌های افزوده‌شده به کتاب‌های درسی درباره جنایت میناب، همچنین مجموعه‌ای از فعالیت‌های تکمیلی در ارتباط با بسته‌های تربیت و یادگیری «از ایرانمان دفاع می‌کنیم» به اجرا درآمده‌است که از جمله آنها می‌توان به برگزاری رویداد آموزشی تعاملی این کتاب در شبکه شاد با مشارکت بیش از ۱۲۰ هزار دانش‌آموز اشاره کرد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: آموزش ، دانش آموزان ، کتاب درسی
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